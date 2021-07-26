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Siyaset CHP'li 'faşist' başkana hakettiği cevap geldi!
Siyaset

CHP'li 'faşist' başkana hakettiği cevap geldi!

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentteki yabancılara ilişkin yaptığı 'faşist' açıklamalara gereken tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 20:25:00 - 2021-07-26 20:43:59

 Yeniakit.com.tr 

CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler başta olmak üzere yabancıları hedef alan açıklamalarda bulunarak, "Yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. İş yeri ruhsatı vermiyorsun gitmiyorlar. Bundan sonra yeni önlemler almaya karar verdik." demişti. CHP'li Başkan aldıkları kararları da şöyle açıklamıştı: "Önümüzdeki hafta Belediye Meclisi var. Yabancı uyruklu kim varsa su fiyatları ve katı atık ücretleri başta olmak üzere farklı kalemlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu, aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat da katı atık vergisine zam yapacağız."

CHP'li Başkan'a 'faşist' tepkisi!

CHP'li Özcan'ın açıklamalarından sonra sosyal medya ayağa kalktı. 'Faşist' etiketi ile binlerce paylaşım yapan vatandaşlar, CHP'li Başkan'ın skandal açıklamalarına tepki gösterdi.

Tepkilerden bazılar


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