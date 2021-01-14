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Gündem CHP'li Faik Öztrak'ın yalanını ele verdi: Benden özür dilesin
Gündem

CHP'li Faik Öztrak'ın yalanını ele verdi: Benden özür dilesin

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın Twitter hesabından "vatandaş rızkını çöpten çıkarmaya çalışıyor" diyerek paylaştığı şahıs hurdacı olduğunu söyleyerek 'Faik Öztrak benden özür dilesin' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 17:04:00 -
CHP'li Faik Öztrak'ın yalanını ele verdi: Benden özür dilesin

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın sosyal medya hesabından "vatandaş rızkını çöpten çıkarmaya çalışıyor" diyerek paylaştığı videodaki vatandaş Mahmut Çanakçı, “Ben çöpten ekmek toplamıyorum, Faik Öztark benden özür dilesin” dedi.

CHP'li Faik Öztrak'ın yalanı ortaya çıktı

CHP'li Faik Öztrak Twitter hesabından paylaştığı videoda çöp konteyneri kenarındaki vatandaşın videosunu yayınlayarak, “Bu görüntüler Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çekildi. Çukurova’nın en bereketli topraklarında vatandaş rızkını çöpten çıkarmaya çalışıyor. Biz boşuna demiyoruz” şeklindeki paylaşımında videodaki kişi Mahmut Çanakçı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak’ı yalanlayarak çöpten ekmek toplamadığını söyledi.

O vatandaş konuştu

Geçimini 15 yıldır hurdacılık yaparak sağladığını belirten Çanakçı, "Ben o gün çöp kovası kenarına atılmış çöp poşetleri vardı. Onu aldım çöp konteynerine attım. Ben hurdacılık yapıyorum. 15 yıldır geçimimi hurdacılık yaparak sağlıyorum. Allah'a şükür aç değiliz açıkta değiliz. Ben çöpten ekmek toplamıyordum. Ben orada kimseyi de görmedim. Bu kişi benden özür dilesin" dedi.

Çöpten rızık arıyor dedi hurdacı çıktı

Mahmut Çanakçı’yı telefon ile arayan AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ise yaptığı açıklamada, "Sayın Başkan’ın paylaşımındaki Mahmut Çanakçı ile görüştüm. Uzun yıllardır eski eşya toplayan kendi evi olan ve ihtiyaç halinde sosyal destek de verilen bir hemşehrimiz. Keşke ucuz siyasi hesaplarınız için ifşada bulunmak yerine Kadirli’deki ilgililerden ya da bizden yardım isteseydiniz" ifadesini kullandı.

 

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