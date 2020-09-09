CHP'li Faik Öztrak koronavirüse yakalandı
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Twitter hesabından koronavirüs salgınına yakalandığını duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Öztrak, birkaç hafta evden çalışacağını ifade etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Öztrak, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Yakın zamanda kendisiyle maskesiz temasta bulunanlardan Kovid-19 testi yaptırmasını isteyen Öztrak yaptığı paylaşımda "Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım. Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.