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Gündem CHP'li Faik Öztrak koronavirüse yakalandı
Gündem

CHP'li Faik Öztrak koronavirüse yakalandı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Twitter hesabından koronavirüs salgınına yakalandığını duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Öztrak, birkaç hafta evden çalışacağını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 17:34:00 -
CHP'li Faik Öztrak koronavirüse yakalandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Öztrak, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Yakın zamanda kendisiyle maskesiz temasta bulunanlardan Kovid-19 testi yaptırmasını isteyen Öztrak yaptığı paylaşımda "Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım. Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

Hiç acımıyorum

Dinimize imanımıza küfreden hakaret edenlere. Vatan haini hdpye destek verenlere zerre kadar acımam. memlekette kemal dervişin sağ kolu oldun seni affetmiyorum öztrak. 
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Ulvi

Geçmiş olsun..
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