CHP’li Eyüp Sultan Belediyesi yemeği de servisi de kesti

Başkanlık koltuğunda CHP’li Dr. Mithat Bülent Özmen’in oturduğu Eyüpsultan Belediyesi, düştüğü dar boğazdan çıkabilmek için gözünü emekçinin haklarına dikti. Belediyeye ait hizmet alanlarında çalışan yaklaşık 300 sözleşmeli işçiyi işten çıkaran Eyüpsultan Belediyesi, çalışanların tediyelerini yatırmadığı, sözleşmeli personelin işine son verdiği, yemekhaneleri kapattığı ve personel servislerini kaldırdığı öğrenildi. AK Parti’den CHP’ye geçtikten sonra skandalların eksik olmadığı, son dönemde personel maaşlarının bile taksitle ödendiği, işçiye ayrı memura ayrı yemek tarifesi uygulayan ve belediyeye ait servis araçlarında işçilerin, memurlara yer vermesi zorunluluğu getiren CHP’li Eyüpsultan Belediyesi, 30 Ocak itibariyle servisleri iptal ederek işçileri yüz üstü bırakacak. Eyüpsultan Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilen resmi yazıda, belediye personeline sağlanan servis hizmetinin sona erdirileceği bildirildi. Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut imzasını taşıyan E-45967643-802-286338 sayılı yazıda, belediyeye ait personel servis hizmetinin 30 Ocak 2026 tarihinde mesai bitimi itibarıyla sonlandırılacağı ifade edildi.