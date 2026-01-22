  • İSTANBUL
Gündem CHP’li Eyüp Sultan Belediyesi yemeği de servisi de kesti
Gündem

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Her fırsatta hak, hukuk, adalet ve emek kavramlarından dem vuran CHP’liler, uygulamalarıyla bir kez daha söylediklerinin tam tersine hareket etmeye devam ediyor.

Başkanlık koltuğunda CHP’li Dr. Mithat Bülent Özmen’in oturduğu Eyüpsultan Belediyesi, düştüğü dar boğazdan çıkabilmek için gözünü emekçinin haklarına dikti. Belediyeye ait hizmet alanlarında çalışan yaklaşık 300 sözleşmeli işçiyi işten çıkaran Eyüpsultan Belediyesi, çalışanların tediyelerini yatırmadığı, sözleşmeli personelin işine son verdiği, yemekhaneleri kapattığı ve personel servislerini kaldırdığı öğrenildi. AK Parti’den CHP’ye geçtikten sonra skandalların eksik olmadığı, son dönemde personel maaşlarının bile taksitle ödendiği, işçiye ayrı memura ayrı yemek tarifesi uygulayan ve belediyeye ait servis araçlarında işçilerin, memurlara yer vermesi zorunluluğu getiren CHP’li Eyüpsultan Belediyesi, 30 Ocak itibariyle servisleri iptal ederek işçileri yüz üstü bırakacak. Eyüpsultan Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilen resmi yazıda, belediye personeline sağlanan servis hizmetinin sona erdirileceği bildirildi. Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut imzasını taşıyan E-45967643-802-286338 sayılı yazıda, belediyeye ait personel servis hizmetinin 30 Ocak 2026 tarihinde mesai bitimi itibarıyla sonlandırılacağı ifade edildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şefik Öztürk

Çok güzel olmuş o işten çıkarılanların tamamı CHP ye oy verdi hak ettiniz adam az bile yapmış

Tarık

Herşey çok güzel olmuş. Soğan ???? patates ???? fiyatlarını bahane edip Akpartinin içinde AKP‘li olup chp'ye oy verenlere acınmaz.
