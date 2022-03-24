CHP'li eski vekil partisinin söylemini yerle bir etti: Asma köprüler uygarlık yapısıdır!

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Köprüsü'nü yapan 4 firmadan birinin sahibinin, Yapı Merkezi Holding A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, CHP eski milletvekili Ersin Arıoğlu olduğunu söyledi.

ODA TV'ye konuşan CHP'li Arıoğlu, partisinin "köprü" politikasını yerle bir eden ifadeler kullandı.

"Ben 82 yaşında bir mühendisim. Şirketim, Çanakkale Köprüsü’nde görev aldı. Büyük emek verildi ve çok güzel bir köprü oldu." diyen CHP'li Arıoğlu, "Bu siyasi polemiğin içine girmek istemem. Böyle bir polemik olmaması lazım." ifadelerini kullandı.

29 Mart'ta Çanakkale Köprüsünün yapımından dolayı kendisine ABD'de ödül verileceğini açıklayan CHP'li Ersin Arıoğlu, "Asma köprüler uygarlık yapısıdır. Bir ülkenin bunu yapabilmesi çok önemlidir." ifadelerini kullanarak Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığındaki partisinin köprü söylemini yerle bir etti.

"Kıyak" diyorsunuz!

TBMM'de konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "İhale açık yapıldı, herkes öneriyle geldi." dedikten sonra, Çanakkale Köprüsü'nü yapan firmaları şöyle anlattı:

4 tane firma bu işi ortak yaptı. 2'si Kore firması, 1'i Limak, Nihat Özdemir. 4'üncü firma kim, biliyor musunuz? Yapı Merkezi, Ersin Arıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili. "Rant" diyorsunuz, "istismar" diyorsunuz, "kıyak" diyorsunuz; 4 taneden 2'si Koreli, 1'i Limak, 1'i CHP vekili.