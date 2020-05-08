CHP'li eski vekil İhsan Özkes'ten camiler için flaş öneri

Türkiye'de koronavirüs tedbirlerinin ardından hayatın normale dönmesi konusunda yeni adımlar atılıyor. Camilerde cemaatle namaz kılmaya ilişkin nasıl bir gelişme yaşanacağı merakla bekleniyor.

CHP'li eski vekil ve emekli müftü İhsan Özkes, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Öncelikle koronavirüs vakası olmayan köy, kasaba, ilçe ve ilde cuma namazı ve bayram namazı kılınması izni vermeye, maske ve sosyal mesafe kaydıyla il ve ilçe müftüleri yetkili kılınabilir. KoronaVirüs olan mahallerde sosyal mesafe ve maske diğer kurumlarla birlikte sağlanabilir" dedi.

"Sosyal mesafeye uygun cemaat düzenlemesi çalışması yapılmalıdır"

Namazların sosyal mesafeye uygun bir şekilde kılınmaya başlaması gerektiğini belirten Özkes, "Camilerde şimdiden sosyal mesafeye uygun cemaat düzenlemesi çalışması yapılmalıdır. AVM’lerde, marketlerde, berberlerde alınan benzer önlemler camilerde de uygulanmalıdır. Zira koronavirüsün bir hatta iki yıl sürmesi ihtimali yetkililerce ifade edilmektedir" ifadelerini kullandı.