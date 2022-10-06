CHP’li Esenyurt Belediyesinden LGBT’nin kurumsallaşması için skandal teklif! AK Parti ise teklife...

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, LGBT‘nin kurumsallaşması için “eşitlik müdürlüğü” kurması teklifini belediyenin meclis toplantısında gündeme geçtiğimiz gün getirmişti.

Bozkurt’un teklifinde “Toplumsal eşitliğin belediye hizmet ve plan programlarına yerleştirilmesi için belediyeye bağlı birim ve müdürlüklere yönelik farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalar planlamak ve uygulamak” ifadeleri yer alıyordu.

Teklife meclisten 17 kabul oyu çıkarken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) grubu meclis üyelerinin verdiği 20 oy ile teklif reddedildi.

Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Harun Özer şunları söyledi;

‘’Bu ülke millidir, manevidir ve bu değerlerle geleceğe emin adımlarla yürüyecektir.’ Esenyurt Belediyesi’nin Ekim Ayı Meclisinde; Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün Yönetmelik Değişikliği Başkanlık teklifi olarak önümüze sunduğu önergede LGBT bağlamlı birkaç alt başlık bulunmaktadır.

Genç neslimizi hedef alan ve dolayısıyla aile kavramının altını oymaya zemin hazırlayan LGBT kavramına karşı duruşumuz her zaman bellidir”

“CİNSİYETSİZLİĞİ CESARET OLARAK NİTELENDİREN BU POLİTİK HAMLENİN FARKINDAYIZ”

Özer yazılı açıklamasına şöyle devam etti:

“Evlilik kurumunu, toplumu köleleştirmek olarak gören, ev hanımlığını tahkir eden ve cinsiyetsizliği cesaret olarak nitelendiren bu politik hamlenin farkındayız.”

LGBT MADDESİ REDDEDİLDİ: “AİLE KURUMUNA KARŞI SALDIRILARA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Özer LGBT maddesinin AK Partili meclis üyelerinin oy çokluğuyla reddedildiğini belirterek, “Esenyurtlu hemşehrilerimiz için örfümüzü, adaletimizi ve geleneklerimizi korumaya devam edecek; aile kurumuna karşı saldırılara izin vermeyeceğiz. Bu yönetmelik gündem maddesi AK Parti meclis üyelerimizin oy çokluğuyla reddedilmiştir” ifadelerini kullandı.