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Siyaset CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı'ndan İsrail malına boykota veto!
Siyaset

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı'ndan İsrail malına boykota veto!

Yeniakit Publisher
2023-11-07 23:57:00 - 2023-11-08 00:07:28

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, İsrail mallarının boykot edilmesine ilişkin teklifi veto etti.

Katil İsrail'in Gazzeli mazlumlara yönelik zulmü sürerken, duyarlı Müslümanlar yahudinin mallarını boykot ederek küffara ekonomik zarar vermeye çalışıyor.

Ancak partisinin büyüklerinin Hamas'ı "terör örgütü" olarak nitelendirdiği CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, belediye meclisinin "İsrail malları belediyemizde de boykot edilsin" teklifini veto etti.

CHP'li Bozkurt, boykotu reddetme gerekçesini şu bahaneye sığdırdı:

Bu bizim ülke politikasını ilgilendiren bir konu. Ülke politikasını ilgilendiren konuları bizim yerel meclis olarak almamız mümkün değil. Sivil toplum kuruluşları bunu yapabilirler.

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