CHP'li Eren Erdem'in yediği halta bak! Rezalet ki ne rezalet
2018'de Kemal Kılıçdaroğlu için ağzına geleni söyleyen CHP'li Eren Erdem'in, şimdilerde aynı Kılıçdaroğlu'na övgüler düzdüğünü belirten Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Erdem milletvekili adayı olmaya kararlı görünüyor. Gözünü karartmış" dedi.
2018'de Kemal Kılıçdaroğlu için ağzına geleni söyleyen CHP'li Eren Erdem'in, şimdilerde aynı Kılıçdaroğlu'na övgüler düzdüğünü belirten Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Erdem milletvekili adayı olmaya kararlı görünüyor. Gözünü karartmış" dedi.
Altınok, şunları kaydetti:
"CHP'li Eren Erdem milletvekili adayı olmaya kararlı görünüyor. Gözünü karartmış...
"Kılıçdaroğlu kazanacak aday tartışmasının öznesi olamaz. Lakin Erdoğan'ı tarihi farkla sandığa gömecek, büyük fark atacak adaylardan kategorisinde tartışılacak bir isimdir. Az önce şubat araştırmaları önüme geldi. 20 puan farktan bahsediyorum. 20 puan!" diyor.
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Hiç der misiniz 2018'de şu sert ifadelerle azıcık erdemli olmaya çağırdığı genel başkanından bahsediyor:
"2920 gündür genel başkan olan ve 9 seçim kaybeden birinin 50 günlük çalışmayla CHP'nin mahkum edildiği yüzde 25 barajını aşıp yüzde 30'ları geçen bir siyasal hareketlilik karşısında yapması en erdemli davranış istifa olacaktır. Bu saygın, erdemli bir davranmış olarak tarihe geçer." "