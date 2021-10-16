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Siyaset CHP’li Erdem Gül’ün göbeği Adalar’ı karıştırdı
Siyaset

CHP’li Erdem Gül’ün göbeği Adalar’ı karıştırdı

Yolsuzlukla anılan CHP’li belediyelerden Adalar’da Başkan Erdem Gül’ün kısa süredeki değişimi dikkatlerden kaçmazken, belediyenin sosyal medya hesabından çok konuşulan bir paylaşım yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 10:07:00 -
CHP’li Erdem Gül’ün göbeği Adalar’ı karıştırdı

Haber Merkezi

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Telsilcisiyken adı bir sürü olaya karışan ve HDP’ye olan yakınlığıyla bilinen çelimsiz Gül’ün göbek bağlaması alay konusu oldu.

Tek icraatı yemek içmek!

Kayıp atlar ve yolsuzluklarla çalkalanan, çeşitli bankalardan alınan 6 milyon TL’lik borcun hesabını veremeyen Adalar Belediyesi’nde CHP’li Erdem Gül’ün şişen göbeği ilçede gündem oldu. Gül’ün İBB meclisinde yaptığı konuşmadaki görüntüsüne yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısının, eski hali zayıf ve çelimsiz olan Gül’ün 2 yılda göbek yapacak kadar kilo almasına dikkat çektiği mesajına Adalar Belediyesi’nin resmi hesabından yolsuzluk imalı cevap verildi.
Facebook’ta Ozan Narman isimli kullanıcının yaptığı “Adaya geldiğinde zayıf kuru biriydi. Maşallah kilo almış, eline yüzüne kan gelmiş, göbek bile çıkmış. Ada havası yaramış başkana” yorumuna resmi Adalar Belediyesi hesabından, “Geldiğinden beri tek icraatı yemek içmek” cevabı geldi.

Paylaşımı yapanın peşine düştüler

Yolsuzluk imalı mesaj Adalar’ı karıştırırken, resmi hesap üzerinden yayınlanan bu yorum kısa süre içerisinde silindi. Belediye yaptığı açıklamada, paylaşımla ilgili hukuki süreç başlatılabilmesi için sosyal medya kayıtlarının incelemeye alındığını duyurdu. Açıklamada, “14.10.2021 tarihinde Facebook sayfamızda Adalar Belediyesi kullanıcı adıyla bir yorum yapıldığı iddiaları yayınlanmaktadır. Söz konusu paylaşımın kurumumuzla ilgisi yoktur ve konuyla ilgili hukuki sürecin başlatılabilmesi için sosyal medya hesaplarımızın kayıtları incelenmektedir” denildi.

Trilyonları ve atları kaybettiler

Gül’ün Adalar Belediye Başkanlığı’nı ele geçirmesinin ardından ilçede İBB sorumluluğundaki 978 at kaybolmuştu. Adalar’daki 225 at ise bakımsızlıktan telef olmuştu. Belediyenin 2020 yılı Bütçe Kesin Hesabında Gelir-Gider tablosunda giderin 11 milyon 185 bin TL’lik kısmının ödenmediği ayrıca SGK vergi ödemelerinin de yapılmadığı belirlenmişti. CHP’li belediye tarafından çeşitli bankalardan alınan borçların nereye harcandığının kesin hesapta belirtilmediği ve yaklaşık 6 milyon TL’nin nereye harcandığı açıklanamamıştı. 2020 Mali yılı kesin hesap teklifi Mecliste reddedilmişti.

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