CHP'li Engin Özkoç'tan darbe imasında bulunan amirallere skandal destek

Türkiye'de halkın tepkisini çeken 104 emekli amiralin darbe imasında bulunduğu bildiriyi tebrik ederek karşılayan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Vatansever eleştirileri tebrik ediyorum" dedi.

Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Siz önce kendi yarattığınız vesayetçilerle savaşın. O eleştirdiğiniz amiraller 15 Temmuz’un önünde de sonunda da dimdik durdular...'' ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü skandal bildiriye sahip çıktı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise skandal bir şekilde ihanet bildirisinin "düşünce özgürlüğü" olduğunu savundu.

Öztrak konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de düşüncesini açıklayan herkese darbeci damgası vurursanız o zaman nerede kaldı demokrasi, nerede kaldı düşünce özgürlüğü?

Türkiye'nin gündeminin bu olmaması lazım. Hem ekonomik olarak hem de pandemi açısından çok kötü günlerden geçiyoruz. AK Partinin bunun üstünü örtmek için buradan darbe çıkartmasını anlayamıyorum. İnsanlar montröyle ilgili fikirlerini açıklamışlar. Baktığınız zaman o metnin içinde ben bir darbe tetikçiliği görmedim.

20 Temmuz sivil darbecileri her yerden kendilerine karşı bir darbe teşebbüsü, darbe senaryosu çıkartıp millete karşı mağdura yatmaya çalışıyorlar. Milleti o kadar mağdur ettiler ki artık ne kadar mağdura yatsalar kurtaramazlar."