CHP'li Engin Altay'ın sel bölgesiyle ilgili yalanını CHP'li belediyeler çürüttü!

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Karadeniz'deki sel bölgesine giderek "İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinden gelen ekipler 'size ihtiyacımız yok' denilerek şehre sokulmadı" iddiasında bulundu. Altay'ın bu sözlerini, CHP'li belediyeler sosyal medya hesaplarından ekiplerinin bölgede olduğuna ve destek çalışmalarının ayrım olmaksızın yürütüldüğüne yönelik paylaşımlarıyla yalanladı.

Batı Karadeniz, 3 gündür aşırı yağışın ardından gelen sel ve heyelanla mücadele ediyor. Kastamonu’da meydana gelen selde ilçe merkezi sular altında kaldı. Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 olmak üzere şu ana kadar 40 insan hayatını kaybetti.

Afet bölgesinde çarpıtma

Dün bölgeye giderek açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, afet noktalarına CHP'li belediyelerden gelen desteğin kabul edilmediği iddiasına bulundu.

'Şehre sokulmadılar' iddiası

CHP'li Altay, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği itfaiye ve su TIR'ları 'ihtiyacımız yok' denilerek şehre sokulmamış. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden gelen itfaiye ekiplerine 'size ihtiyacımız yok' denmiş" ifadelerini kullandı.

CHP'li belediyeler yalanladı

Engin Altay'ın bu sözlerinin gerçeği yansıtmadığı, 'şehre sokulmadı' dediği İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesaplarından yapılan paylaşımlarla görülüyor.

İki belediye de, attıkları tweet ile yardım ekiplerinin bölgede olduğunu ve çalışmaların ayrım gözetilmeksizin sürdürüldüğünü belirtti.