  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Taliban'ın ilerleyişi durdurulamıyor! Sayı 21'e yükseldi
ABD'de korkunç bilanço! Son 24 saatte...
Yangınlardan sonra Muğla'daki orman varlığı açıklandı
HAMAS açıkladı: İsrail’in akeri hedeflerini vurduk
Siyaset CHP'li Engin Altay'ın sel bölgesiyle ilgili yalanını CHP'li belediyeler çürüttü!
Siyaset

CHP'li Engin Altay'ın sel bölgesiyle ilgili yalanını CHP'li belediyeler çürüttü!

Batı Karadeniz'deki sel felaketinde cesetlerin sahillere vurduğuna dair felaket tellallığı yapan CHP'li Engin Altay'ın, CHP'li İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin afet bölgesine sokulmadığına dair yalanı CHP'li belediyelerin yaptığı paylaşım ile yalanlandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 17:09:00 -
CHP'li Engin Altay'ın sel bölgesiyle ilgili yalanını CHP'li belediyeler çürüttü!

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Karadeniz'deki sel bölgesine giderek "İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinden gelen ekipler 'size ihtiyacımız yok' denilerek şehre sokulmadı" iddiasında bulundu. Altay'ın bu sözlerini, CHP'li belediyeler sosyal medya hesaplarından ekiplerinin bölgede olduğuna ve destek çalışmalarının ayrım olmaksızın yürütüldüğüne yönelik paylaşımlarıyla yalanladı.

Batı Karadeniz, 3 gündür aşırı yağışın ardından gelen sel ve heyelanla mücadele ediyor. Kastamonu’da meydana gelen selde ilçe merkezi sular altında kaldı. Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 olmak üzere şu ana kadar 40 insan hayatını kaybetti.

Afet bölgesinde çarpıtma

Dün bölgeye giderek açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, afet noktalarına CHP'li belediyelerden gelen desteğin kabul edilmediği iddiasına bulundu.

'Şehre sokulmadılar' iddiası

CHP'li Altay, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği itfaiye ve su TIR'ları 'ihtiyacımız yok' denilerek şehre sokulmamış. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden gelen itfaiye ekiplerine 'size ihtiyacımız yok' denmiş" ifadelerini kullandı.

CHP'li belediyeler yalanladı

Engin Altay'ın bu sözlerinin gerçeği yansıtmadığı, 'şehre sokulmadı' dediği İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesaplarından yapılan paylaşımlarla görülüyor.

İki belediye de, attıkları tweet ile yardım ekiplerinin bölgede olduğunu ve çalışmaların ayrım gözetilmeksizin sürdürüldüğünü belirtti.

Fitneci CHP yine iş başında! Engin Altay felaket tellallığı yaptı: Sahillerden cesetler toplanıyor
Fitneci CHP yine iş başında! Engin Altay felaket tellallığı yaptı: Sahillerden cesetler toplanıyor

Siyaset

Fitneci CHP yine iş başında! Engin Altay felaket tellallığı yaptı: Sahillerden cesetler toplanıyor

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay