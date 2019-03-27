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CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, skandal bir '31 Mart' açıklamasında bulundu.

27 Mart 2019 Çarşamba 00:52

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, seçime günler kala skandal 31 Mart açıklamasında bulundu. İyice haddini aşan Altay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başknaı Devlet Bahçeli'ye hakaret ve tehdit etti. Bir yerlerden mesaj alıp almadığı bilinmeyen CHP'li Altay, "Hücrede hesapları sorulacak" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 00:52
  1. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay
  2. Engin Altay
  3. MHP Genel Başknaı Devlet Bahçeli
  4. Başkan Recep Tayyip Erdoğan

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