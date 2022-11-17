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Siyaset CHP'li Ekrem'e hayata geçirdiği projeleri soruldu! Kendini böyle rezil etti
Siyaset

CHP'li Ekrem'e hayata geçirdiği projeleri soruldu! Kendini böyle rezil etti

Habertürk TV canlı yayınında konuşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin hayata geçirilen projeleri sorulunca kendini rezil etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 01:08:00 -

 Yeniakit.com.tr 

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Habertürk TV canlı yayınında konuştu.

İmamoğlu, "Ben İstanbul'da Belediye Başkanı olduktan sonra İstanbul'da hiç olmayan bu yapıldı, bu değişti diyeceğiniz bir şey var mı?" sorusuna önce, "Çok şey var" diyerek cevap verdi.

İBB Başkanı İmamoğlu ardından, vakıfların elinden gasbederek geri aldığını itiraf ettiği AK Parti'nin yaptığı yurtları anlatmaya başladı.

Anlatacak hayata geçirilmiş bir projesi bile olmayan CHP'li Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Sıfır yatak sayısından 3 bin yatağa geldik. Önümüzdeki sene 5 bin yatak olacağız. Bir öğrencinin ailesine masrafı ne biliyor musunuz? 7 bin lira. 3 bin lira da maaş yollsa da.. Bu 7 bin lira dediğim öğrencinin kirası. 3 bin öğrencinin masrafını düşürdük.

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Yorumlar

Kılıçbalığı

Napmış nasipmiş???? Rezil.

osman

yapacak bir seyin yoksa, baskalarinin yaptigine şizofren bir sekilde, kendin yaptın zannedersin, isin kötü tarafı, bu yalana inanan maalesef cok saf insan var.
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