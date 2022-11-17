CHP'li Ekrem'e hayata geçirdiği projeleri soruldu! Kendini böyle rezil etti

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Habertürk TV canlı yayınında konuştu.

İmamoğlu, "Ben İstanbul'da Belediye Başkanı olduktan sonra İstanbul'da hiç olmayan bu yapıldı, bu değişti diyeceğiniz bir şey var mı?" sorusuna önce, "Çok şey var" diyerek cevap verdi.

İBB Başkanı İmamoğlu ardından, vakıfların elinden gasbederek geri aldığını itiraf ettiği AK Parti'nin yaptığı yurtları anlatmaya başladı.

Anlatacak hayata geçirilmiş bir projesi bile olmayan CHP'li Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Sıfır yatak sayısından 3 bin yatağa geldik. Önümüzdeki sene 5 bin yatak olacağız. Bir öğrencinin ailesine masrafı ne biliyor musunuz? 7 bin lira. 3 bin lira da maaş yollsa da.. Bu 7 bin lira dediğim öğrencinin kirası. 3 bin öğrencinin masrafını düşürdük.