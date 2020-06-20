CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan bir skandal daha! Türk denizcileri 'yağmacı' gibi gösterilmiş

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediyesi Başkanlığı döneminde belediyenin televizyon kanalında hazırlanan bir belgeselde dikkat çekici bir ifade kullanıldığı ortaya çıktı.

Youtube kanalına eklenen ve İmamoğlu'nun eski belediye başkanlığı döneminde hazırlandığı anlaşılan videoda, "Orhangazi döneminde yani 1300'lü yıllarda Türk denizciler bölgedeki köyleri YAĞMALADI" ifadesinin kullanıldığı anlaşıldı.

Videonun Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü belediye başkanı olduğu dönem Beylikdüzü Belediyesi TV ismindeki televizyon kanalının sosyal paylaşım sitesine 2016 yılında eklendiği ortaya çıktı.

Tarihi bilgilerin yer aldığı videoda, "Bu toprakların Osmanlı ile tanışması İstanbul'un fethinden daha eski. Orhangazi döneminde yani 1300'lü yıllarda Türk denizciler bölgedeki köyleri YAĞMALADI. İşte bu dönemde adı geçen üç önemli yerleşim yeri vardı. Tarihi çok eski yıllara dayanan üç önemli köy. Anarşa, Gardan ve Tırakatya. Yani bugünkü isimleriyle Gürpınar, Kavaklı ve Yakuplu" denildi.

"Türk denizciler sizin gözünüzde eşkıya mı?"

Türk denizcilerin İmamoğlu ve ekibi tarafından eşkıya gibi gösterilmesine sosyal medyadan tepki yağdı. Sanatçı Umut Mürare videoyu paylaşarak şunları söyledi: "Orhangazi döneminde yani 1300'lü yıllarda Türk denizciler bölgedeki köyleri yağmaladı!" Bu video İmamoğlu döneminde hazırlanıp Beylikdüzü Belediyesi televizyonunun YouTube kanalında paylaşılmış ve video halen yayında. Türk denizciler sizin gözünüzde eşkıya mı @ekrem_imamoglu?"