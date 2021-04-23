CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan 23 Nisan provokasyonu!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; Taksim Meydanı'nda düzenlenen ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın Atatürk anıtına çelenk koymasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve Levent Yazıcı'ya hakaret etti.

Pandemi gerekçesiyle çocuklar törene çağrılmadı

İçişleri Bakanlığı, 21 Nisan'da 81 il valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başladı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü programında; genelge kapsamında öğrenciler tören alanında bulunmadı. İstanbul'daki Atatürk anıtına çelenk koyma töreni 09.00'da başladı ve törende konuşma yapılmadı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın; saat: 10.00 Türkiye genelinde aynı anda İstiklal Marşı'nın tüm okul hoparlörlerinden çalınmasına yönelik karar aldığı öğrenildi.

İstanbul Valiliği'nden skandal ile ilgili açıklama

İstanbul Valiliği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki tören sonrası konuşmayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, bugün gerçekleştirilen çelenk töreni sonrasında yapılan bazı açıklamalar nedeniyle aşağıdaki hususların kamuoyuna bildirilmesi zorunluluğu doğmuştur. Bugün saat 09.00'da Beyoğlu İlçemizdeki Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 'Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği'nin 5. maddesiyle düzenlenmiş bulunan 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' törenleri dahilinde çelenk töreni icra edilmiştir" denildi.

"İlimizde bu yıl yapılacak tören ve etkinlikler bir haftalık zaman dilimine yayılmış, hangi kurumun, hangi görev ve sorumlulukları üstlenecekleri ve etkinliklere dair bütün hususlar, yazılı olarak ilgili kurumlarımıza bildirilerek kamuoyuna duyurulmuştur" bilgisi yer alan açıklamada, "Tüm yetkililer tarafından çelenk töreninin nasıl yapılacağının bilinmesine rağmen, tören sonrasında ilgili kamu görevlileri hakkında sarf edilen sözler, en hafif manada 'özensiz ve yakışıksız' bir dilin tezahürü olmuştur. 23 Nisan gibi, ulusumuzun birlik ve beraberliğini simgeleyen böylesine özel bir günde kullanılan üslubu ve sergilenen tavrı kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz" ifadeleri yer aldı.