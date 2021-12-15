CHP’li Ekrem İBB’yi ‘terör yuvası’na çevirmiş: FETÖ, PKK ve DHKP-C mensuplarına diyet borcu ödenmiş!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki terör bağlantılı isimlere FETÖ’cü teröristlerin de eklendiği belirlendi. Yolsuzluk ve borçlarla anılan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi şimdi de terör batağında olduğu bilidirildi.

PKK, DHKP-C, MLKP, MKP gibi örgüt üyelerinin İBB'de işe alınmasıyla ilgili CHP sessizliğini korurken Sabah, İBB'ye FETÖ kontenjanından alınan isimlere de ulaştı.

Adeta terör örgütlerinin yuvası oldu

Öyle ki, örgüt üyelerinin adeta yuvası olan belediyenin iştiraki personel yönetim şirketine ordudan atıldıktan sonra FETÖ soruşturmalarında tutuklanıp cezaevinden çıkan bir eski üsteğmen ile polis akademisinden atılan ve ev abiliği yapan isimlerin alındığı ortaya çıktı.

* Eski Üsteğmen Ahmet Ç.: Mahrem imamlarla görüştü. Bir süre cezaevinde kaldı, ordudan atıldı. İSPER'de işe alındı.

* Polis Akademisi Öğrencisi Sait D.: Emniyete sızdırılmaya çalışıldı. Deşifre olunca akademiden atıldı. İSPER'de işe alındı.

* Ev abisi, belletmen Bayram A.: Adli işlem yapıldı. İSPER'de işe alındı.

* Önder G.: Boğaziçi Tesis Yönetim'de işe alındı.

* Belletmen Tahir Ö: 4 şüphelinin ifadesinde ismi geçti, adli işlem yapıldı. İstanbul Güvenlik'te işe alındı.

AHMET Ç.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 455 PKK ve KCK, 80 DHKP-C, 20 MLKP ile 2 MKP bağlantılı kişilerin işe alınmasını açıklamasının ardından gözler İBB'ye çevrildi. PKK'nın dağ kadrosuyla bağlantılı kişiler ile 2015 yılında İstanbul Gazi Mahallesinde yaşanan olaylarda polis memuru Muhammet Fatih Sivri'nin şehit edilmesine karıştığı belirlenen DHKP-C üyesi Fırat D.'nin de İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe başladığı ortaya çıktı.

İBB’nin iştirak şirketinde restorasyoncu olarak görev yapan Önder G., örgüt içinde “ev abiliği” ve örgüte ait yurtlarda “belletmenlik” yapmış. İBB’nin personel şirketinde çalışan Bayram A. da Önder G. gibi FETÖ’nün ev abilerinden.

FETÖ’cü güvenlik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenliğini de FETÖ’cüye emanet etmiş. Belediyede güvenlik görevlisi olarak işe alınan Tahir Ö.’nün ismi itirafçı olan örgüt mensuplarının ifadelerinde geçiyor.

Hakkında adli işlem yapılan Tahir Ö., örgüt yurtlarında kalan öğrencilerden sorumluymuş. İBB’nin personel şirketinde çalışan Ahmet Ç., TSK’da üsteğmen rütbesiyle görev yaparken FETÖ bağı tespit edilip ihraç edilmiş.

Soruşturma kapsamında bir müddet tutuklu kalan Ahmet Ç. hakkında da örgüt üyesi olduğuna yönelik itirafçı ifadeleri var. İBB’nin işe aldığı Sait D. de FETÖ bağı nedeniyle polis akademisinde atılmış.