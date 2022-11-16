CHP'li Ekrem İBB yurtlarında torpilin yolunu bakın nasıl açmış!

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Habertürk TV canlı yayınında konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vakıflara kiraladığı yurtları geri aldıklarını anlatan İmamoğlu, şimdiye kadar arada vakıflar olması sebebi ile öğrenci yurtlarına istedikleri öğrencileri yerleştiremediklerini ve vakıfların elinden almak sureti ile yurtlara torpille öğrenci alacak imkanı oluşturduklarını itiraf etti.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sıfır adet yatağı vardı. Peki yurt yapmamış mıydı, yapmıştı. Ama ne yapmıştı biliyor musunuz? Yurdu yapıp 49 yıllığına X vakfına vermiş." diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

Biz şu an 3 bin yatak kapasitesine bu şekilde verilmiş bir kısım vakıfların yurtlarını geri alarak ulaştık.