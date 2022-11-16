  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP'li Ekrem İBB yurtlarında torpilin yolunu bakın nasıl açmış!
Siyaset

CHP'li Ekrem İBB yurtlarında torpilin yolunu bakın nasıl açmış!

Habertürk TV canlı yayınında konuşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye bünyesindeki yurtlara torpille öğrenci almanın yolunu nasıl açtıklarını itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 23:14:00 - 2022-11-17 00:03:59

 Yeniakit.com.tr 

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Habertürk TV canlı yayınında konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vakıflara kiraladığı yurtları geri aldıklarını anlatan İmamoğlu, şimdiye kadar arada vakıflar olması sebebi ile öğrenci yurtlarına istedikleri öğrencileri yerleştiremediklerini ve vakıfların elinden almak sureti ile yurtlara torpille öğrenci alacak imkanı oluşturduklarını itiraf etti.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sıfır adet yatağı vardı. Peki yurt yapmamış mıydı, yapmıştı. Ama ne yapmıştı biliyor musunuz? Yurdu yapıp 49 yıllığına X vakfına vermiş." diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

Biz şu an 3 bin yatak kapasitesine bu şekilde verilmiş bir kısım vakıfların yurtlarını geri alarak ulaştık.

İşbilmez Ekrem İmamoğlu'nun yaptırdığı platform evsizlere yatakhane oldu!
İşbilmez Ekrem İmamoğlu'nun yaptırdığı platform evsizlere yatakhane oldu!

Siyaset

İşbilmez Ekrem İmamoğlu'nun yaptırdığı platform evsizlere yatakhane oldu!

Ekrem İmamoğlu 6 ölü, 81 yaralıya karşın dalga geçerek cevap verdi!
Ekrem İmamoğlu 6 ölü, 81 yaralıya karşın dalga geçerek cevap verdi! "Yorulduğunda gelip banklarımızda otursun"

Siyaset

Ekrem İmamoğlu 6 ölü, 81 yaralıya karşın dalga geçerek cevap verdi! "Yorulduğunda gelip banklarımızda otursun"

5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Trakya

Bu dana varya çok kalleş birisi ve çok sinsi yapısı var. Bunun 3 ikisi yalan öyle şeytan ki halinden belli.

Burs paraları kimlere veriliyor

Belediye burs verdiğini söylüyor. 5 çocuk okutan, asgari ücretli ve kirada yaşayan birinin çocuğu belediyenin bursuna başvurdu. Bütün belgeleri de eksiksiz olarak sisteme yükledi. Zaten belge eksik olsa sistem kayıt almazdı. Bütün belgeleri tastamam olmasına rağmen bir kaç ay sonra evrak eksikliği var, denilerek burs alacak olanlar arasından elendi. Bunu görünce soruyor, kime veriliyor bu paralar?
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23