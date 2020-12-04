  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel CHP'li Demirtaş, Kovid-19'un sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılması konusunda kanun çıkarılmasını istedi
Aktüel

CHP'li Demirtaş, Kovid-19'un sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılması konusunda kanun çıkarılmasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-12-04 12:49:12 -
CHP'li Demirtaş, Kovid-19'un sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılması konusunda kanun çıkarılmasını istedi

TBMM (AA) - CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Kovid-19'un sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılması konusunda derhal kanun çıkarılması gerektiğini belirtti.

Demirtaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de salgının kötü yönetildiğini ve gerçek rakamların gizlendiğini öne sürdü.

Sağlık çalışanlarının Kovid-19'la mücadelede fedakarca görev üstlendiklerini söyleyen Demirtaş, 1 milyon 100 bin sağlık çalışanının salgınla mücadelenin kahramanı olduğunu dile getirdi.

Sağlık çalışanlarının, Kovid-19'la mücadelede en riskli grubu oluşturduğuna işaret eden Demirtaş, "Salgına karşı adeta savunmasız bırakılan sağlık çalışanları, kötü salgın yönetiminin faturasını maalesef hayatlarıyla ödüyor." dedi.

Son 9 ayda 50 binin üzerinde sağlık çalışanının enfekte olduğunu, 77'si doktor olmak üzere 211 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini hatırlatan Demirtaş, Kovid-19'un halen sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılmadığını ifade etti. Demirtaş, bu durumun, sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunda yıkıcı etki yarattığını belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a seslenen Ünal Demirtaş, "Sayın Bakan, Kovid-19'un meslek hastalığı sayılmasıyla ilgili TBMM'de iktidar ve muhalefetin tam bir mutabakatı varken halen neyi bekliyorsunuz? Bu iş genelgeyle çözülebiliyorsa genelgeyle çözelim. Kanunla çözülecekse Kovid-19'un meslek hastalığı sayılmasına ilişkin kanunu derhal çıkaralım. Bunu bir an önce hayata geçirmek için sizden bir adım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Polisimizi şehit eden katil zanlısı öldü
Yaşam

Polisimizi şehit eden katil zanlısı öldü

Kahramanmaraş'ta, cinayet zanlısı olarak aranan ve baskına gelen polislerden 1 polisi şehit eden 1 polisi de yaralayan katil zanlısı 22 yaşı..
TSK'ya hakaret eden CHP'li, Erdoğan'ın sözlerini kaldıramadı: Suç duyurusunda bulunacağım
Gündem

TSK'ya hakaret eden CHP'li, Erdoğan'ın sözlerini kaldıramadı: Suç duyurusunda bulunacağım

Türk Silahlı Kuvvetlerine hakaret ederek büyük tepki çeken CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ..
ABD'li ajan eşi gibi poz verdi! Türkler doğum yapınca gerçek ortaya çıktı
Gündem

ABD'li ajan eşi gibi poz verdi! Türkler doğum yapınca gerçek ortaya çıktı

Türkiye'deki hamile kadınların ABD'de doğum yaparak çocuklarına ABD vatandaşlığı almalarını sağlayan Türk şebeke yakalandı. Şebekenin lideri..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay