CHP’li Çankaya da sapkınların safında

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CHP, Türk aile yapısının ruh kökünü hedef alan LGBTİ ahlaksızlığını meşrulaştırmaya devam ediyor. Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) Ulusal Gençlik Konseyi üyelerini TBMM’de ağırlayarak LGBTİ ahlaksızlığına yönelik ibarelerin yer aldığı Gençlik Hakları Sözleşmesi’ni imzalayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in rezaleti gündemdeki yerini korurken Çankaya Belediyesi de benzer bir adım attı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında sözde ‘Eşitlik ve Farkındalık Ayı’ adı altında çeşitli etkinlikler düzenleyecek olan CHP’li Çankaya Belediyesinin sapkın LGBTİ+ örgütleri ile ortak etkinlikler düzenleyeceği ortaya çıktı. Toplumsal cinsiyet eşitliği zırvasını destekleyen projeleriyle öne çıkan ve ilk ‘Mor Bayrak’ sahibi yerel yönetim olarak bilinen Çankaya Belediyesi’nin ‘Eşitlik ve umudu büyütmek için bir aradayız’ sloganıyla düzenleyeceği programda feminist kadın örgütleri ve sapkın LGBTİ+ oluşumlarının katılımıyla farklı konuların ele alınacağı ifade edildi. 4 Mart’ta başlayacak skandal sapkın etkinlikler, panel, sergi, söyleşi, konser ve film gösterimlerini içerecek şekilde 21 Mart’a kadar devam edecek.