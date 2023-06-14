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Medya CHP'li Can Ataklı'dan akıllara zarar seçim açıklaması
Medya

CHP'li Can Ataklı'dan akıllara zarar seçim açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-06-14 20:34:00 -

Seçim hezimeti muhalefet cephesinde hala hazmedilmeye çalışılıyor. CHP yandaşı Can Ataklı, akıllara zarar bir seçim yorumunda bulundu.

CHP yandaşı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın zaferle ayrıldığı tarihi seçimlerin üzerinden 17 gün geçmesine rağmen yenilgiyi hazmedemedi. Seçimde hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefeti aklamaya çalışırken akla ziyan açıklamalarda bulunan Ataklı, muhalefetin seçimleri yüzde 55'in üzerinde oyla kazandığını ileri sürdü.

Meral Akşener'in masayı dağıtmasında Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın etkisi olduğunu belirten Ataklı, Akşener'in duygularına esir olduğunu söyledi.

'Seçimleri kesinlikle muhalefet kazandı'

Ataklı seçim hezimetini hazmedemiği ve muhalefeti aklamaya çalıştığı açıklamasında şunları ifade etti:

"Fazla gürültü yapmadan masadan çekilse belki de 'İmamoğlu'nu aday yapalım' kararı çıkar mıydı? Sonuç bugün öylemi olurdu bilmiyorum. Ama bir şey oldu. Onun bedeli de İYİ Parti için ağır oldu. Ama dediğim gibi seçimleri kesinlikle muhalefet kazandı. Hem de böyle 55'e 45 falan. O konuda çok iddialıyım ama kanıtlama şeyimiz yok."

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