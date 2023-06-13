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Medya CHP'li Can Ataklı, o pişkinliğe böyle isyan etti
Medya

CHP'li Can Ataklı, o pişkinliğe böyle isyan etti

Yeniakit Publisher
2023-06-13 15:17:00 -
CHP'li Can Ataklı, o pişkinliğe böyle isyan etti

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, Millet İttifakı kanadında seçime 6 parti ittifak yaparak gitmesine rağmen, istifası istenen tek kişinin Kemal Kılıçdaroğlu olmasına anlam veremediğini belirtti.

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, Millet İttifakı kanadında seçime 6 parti ittifak yaparak gitmesine rağmen, istifası istenen tek kişinin Kemal Kılıçdaroğlu olmasına anlam veremediğini belirtti. “Diğer beş partinin tabanları herhalde liderlerinden çok memnun, çünkü belli ki asıl amaçları bazı kişileri milletvekili yapmakmış, bu partilere oy verenlerin aklında cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak yokmuş” diyen Ataklı, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Seçim yenilgisi muhalefet kanadında çok çabuk kabullenildi. Rakamlar gerçeği söylemiyor mu?

Evet rakamsal olarak, yani resmi kaynakların verdiği sonuçlarda sorun yok.

Sorun bu sonuçların nasıl oluştuğunda. Muhalefetin aymazlığı da diyebilirsiniz. (…) Seçime 6 parti, ittifak halinde gitti. Ama istifası istenen tek kişi Kılıçdaroğlu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Diğer beş partinin tabanları herhalde liderlerinden çok memnun, çünkü belli ki asıl amaçları bazı kişileri milletvekili yapmakmış, bu partilere oy verenlerin aklında cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak yokmuş.”

 

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