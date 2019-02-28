CHP’li Çalkaya’ya seçim ofisleri açılışında sevgi seli

CHP Balçova Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Çalkaya’nın seçim ofisleri coşkuyla açıldı. Açılışa katılan kadınlar, CHP’nin kampanya sloganı olan "Martın Sonu Bahar" temasına vurgu yapmak için başlarına papatyalardan yapılan taçlar taktı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balçova Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Çalkaya’nın seçim ofisleri için bir program düzenlendi. Adaylığı Cumhurbaşkanına hakaret suçundan dolayı tehlikeye giren, ardından da İzmir İl Seçim Kurulu’na yapılan itiraz reddedilen Çalkaya, yoğun ilgi gördü. Açılışa katılan kadınlar, CHP’nin kampanya sloganı olan "Martın Sonu Bahar" temasına vurgu yapmak için başlarına papatyalardan yapılan taçlar taktı.

Balçova belediye meclis üyesi adaylarının halkı selamlamasıyla başlayan açılış töreninde ilk konuşmayı, CHP Balçova İlçe Başkanı Aygül Eryılmaz yaptı. Balçova’da 15 yıldır derman belediyeciliğinin iktidarda olduğunu ifade eden Eryılmaz, "Halkı kucaklayan, herkese eşit hizmet götüren, garibanın derdine derman olan bir belediyecilik anlayışı sergilediği için başkanımızı kutluyorum. Bizler birlik olarak belediye başkanımıza karşı yapılmak istenen haksızlığa karşı tek vücut olduk. Bundan sonra da hep böyle olacağız" diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekilleri Atilla Sertel, Ednan Arslan, Kani Beko, Özcan Purçu ve Tacettin Bayır’da halkı selamladıktan sonra yaptıkları konuşmalarda, Mehmet Ali Çalkaya’nın adaylığının tehlikeye girdiği sürece kendisine destek veren Balçovalılara teşekkür ettiler.

"Ben belediye başkanımıza hedefimiz yüzde 75 olmalı dedim"

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de, Balçova’daki oy hedeflerini açıkladığı konuşmasında, "Bir yola çıktık tıpkı Mustafa Kemal’in 19 Mayıs’ta yaptığı gibi. Bizim yolumuz halkın iktidarına giden yoldur. Zor bir yol bu. Belediye başkanımız Mehmet Ali Çalkaya’yı kimse yedirmeyeceğimizi pazar günü yapılan mitingde söyledik. Siz de burada bir demokrasi dersi verdiniz. Doğru ve haklı olan her zaman kazanır dedik. Ve haklı olan, doğru olan burada kazandı. Bizim Balçova’da seçim kazanma derdimiz yok; ancak bu yeterli değil. Biz Balçova’dan İzmir’e omuz vermek zorundayız. Ben belediye başkanımıza hedefimiz yüzde 75 olmalı dedim; fakat kendisi bana en az yüzde 80 ve üzerinde bir oy alacağımızı ifade etti. Balçova’da Başkan Çalkaya, İzmir’de Tunç Soyer rekor oylarla seçilerek hizmet etmeye devam edecekler" dedi.

"Balçova için daha güzeli daha iyisi ne varsa onu yapacağız"

Balçova’nın üç dönemdir Belediye Başkanı olan Mehmet Ali Çalkaya, 15 yıldır yaptıkları hizmetleri daha fazla büyülteceklerini ifade ederek, "Ben Balçovayı her zaman ‘çağdaş ve aydınlık yüzlü ve yürekli insanların yaşadığı kent’ diye tarif ederim. Sizler beni 2004’ten 2014’e kadar hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Bugün de yalnız bırakmayacağınızı çok iyi biliyorum. Ben Balçova’ya hizmet etmekle yükümlüyüm; çünkü ben bu kentin rantını hiçbir zaman sevmedim. Ben Balçova’nın insanlarını sevdim. Ben Balçova’da sabah okula kahvaltı yapamadan giden, okula giderken çantası olmayan çocuğunu sevdim, evde yemeği olmayan yaşlısını, evinde tüpü olmayan garibanını sevdim. Kimsesizlerin kimsesi olduk ve bunun reklamını hiç yapmadık, kimseyi rencide etmedik. Bu yüzden Balçova’da beni çok sevdi. Bundan sonra da böyle olacak. Çocuklar ilk doğduğunda yine Balçova Belediyesi kapınızda olacak, en acılı gününüzde yine Balçova Belediyesi kapınızda olacak. Balçova için daha güzeli daha iyisi ne varsa onu yapacağız" diye kaydetti.

Konuşmaların ardından seçim bürosunun açılışı yapıldı. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, milletvekilleri ve Başkan Çalkaya ile birlikte vatandaşlarla sohbet etti.