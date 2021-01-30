CHP'li Büyükşehir belediyesi AK Parti'yi seçen ilçeyi cezalandırıyor

AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Recep Biyik, Erbay Caddesi’nde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. TESKİ’nin bölgede sürdürdüğü altyapı çalışmalarından dolayı hem bölge esnafının, hem de vatandaşların kötü etkilendiğini söyleyen Biyik, “Kapaklı halkı yüzde 54 ile AK Parti belediyeciliğini seçtiği için cezalandırılıyor.” dedi.

“Buranın hikayesi Eylül ayında başladı"

Erbay Caddesi’ndeki çamur sorununun biran evvel çözülmesi gerektiğini kaydeden Biyik, “Ben aslında bugün Erbay Caddesi ile ilgili bir metin üzerinden bilgilendirecektim. Ama buraya geldiğinizde vatandaşların yaşadığı bu mağduriyeti yakından gördünüz. Bu meseleyi bir metne bağlı olarak anlatmaya gerek yok. Buranın hikayesi Eylül ayında başladı. Burası 800 metrelik bir cadde. 2021 yılında yaşıyoruz, inşaat teknolojilerinin geliştiği bir çağda 800 metrekarelik bir caddenin mağduriyetlerle beraber bitirilememesi anlaşılır bir şey değil. Bu konu zaman zaman dile getirildi. Büyükşehir Belediye Meclis üyesi arkadaşlarımız yetkililerle defalarca görüştü. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve TESKİ Genel Müdürü İbrahim İçöz buraya defalarca gelerek sorunu yerinde gördü. Ancak sorunu görmek yetmiyor arkadaşlar, meseleyi çözmek gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

“TREDAŞ yetkilileri ile görüştüm"

Biyik, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü; “Vatandaşlar bu bölgede ciddi anlamda mağdurlar, bu mağduriyeti gidermek Kadir Albayrak’ın uktesinde olan bir şey. Milyarlarca bütçeyi yöneten birinin aylardır bu mağduriyeti ortadan kaldıramaması neyle izah edilir? Dün tekrar buraya gelindi ve buradaki gecikmelerin TREDAŞ’la alakalı olduğu söylendi. Ben bu görüşmeden sonra TREDAŞ yetkilileri ile görüştüm. Normalde bu tarz çalışmaların bir komisyon tarafından planlandığını ve buradaki çalışmaların UKOME’de konuşulmadığını, dolayısıyla TREDAŞ’ın bu konuda bir bilgisinin o dönemde olmadığını ifade ettiler.”

“ihalesi dahi yapılmamış"

TREDAŞ’ın bölgedeki altyapı çalışmalarına en erken Nisan ayında başlayabileceğini iddia eden Biyik, “Şöyle de bir konu var. Eğer bir altyapı çalışması yapılacaksa bunun bir zamanı var. Bu en erken Nisan ayıdır. Nisan ayından önce TREDAŞ’ın bir altyapı çalışması yapması mümkün görünmüyor. Kaldı ki bu çalışmanın ihalesi dahi yapılmamış. Erbay Caddesi TREDAŞ’ın Nisan ayında başlayacağı projeye kadar bu şekilde mi kalacak? Bu mağduriyet giderilmeyecek mi? TESKİ, üzerindeki bu sorumluluğu TREDAŞ’a mı atacak? Bu soruların cevabını Kadir Albayrak’tan duymak istiyoruz. Bir de TREDAŞ’ın yapacağı çalışmalar cadde üzerinden değil kaldırım bölgesinden yapılacağı için bu çalışmalar esnasında TREDAŞ’ın beklenmesi gerekmiyor.” şeklinde konuştu.

“Kapaklı halkı yüzde 54 ile AK Parti belediyeciliğini seçtiği için cezalandırılıyor"

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin, Kapaklı’yı cezalandırdığını iddia eden Biyik, konuşmasını şu sözlerle noktaladı; “Veriler bize gösteriyor ki; Kapaklı halkı yüzde 54 ile AK Parti belediyeciliğini seçtiği için cezalandırılıyor. Bunlardan ilki genel bütçeden Kapaklı’ya ayrılması gereken geliri, ilçemiz alamıyor. Kapalı otopark, meydan düzenlemesi ve engelli kardeşlerimize söz verilen Engelli Yaşam Evi’nin gündemde olmadığını biliyoruz. Kapaklımıza yapılmak istenen Millet Bahçesi projesinin Büyükşehir kanadında yaşadığı 1 yıllık gecikme, Kapaklı’yı cezalandırmak içindir. Biz her türlü engellemelere rağmen bu hizmeti getireceğiz. Kadir Albayrak’a da şunu söylemek istiyorum; gölge etmeyin, başka ihsan istemiyoruz.”