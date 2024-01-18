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Gündem CHP'li Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu!
Gündem

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu!

Yeniakit Publisher
2024-01-18 10:07:00 -
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu!

Büyükçekmece Belediyesi’ne polis tarafından operasyon düzenlendi. Aralarında belediye başkan yardımcısının da olduğu 20 kişi gözaltına alındı.

CHP'li belediyeler sık sık skandallarla gündeme geliyor.

Yolsuzluk ve rüşvet olayları ise başı çekiyor.

Bu kez krizin adresi Büyükçekmece Belediyesi oldu.

Belediye başkan yardımcısı da gözaltında
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Belediyeye yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında belediye başkan yardımcısının da olduğu 20 kişi gözaltına alındı.

İmar konusunda gerçekleşen usulsüzlükler nedeniyle ekiplerin harekete geçtiği öğrenildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde de rüşvet skandalı

Yakın zamanda operasyonun düzenlendiği bir diğer CHP yönetimindeki il ise Adana Büyükşehir Belediyesi oldu.

Haklarında gözaltı kararı bulunan, aralarında Başkan Zeydan Karalar'ın danışmanı Mürüvet S.'nin de olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

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