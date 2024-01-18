CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde tuhaf olaylar! Atatürk’e hakaret eden isme ihale yağdı

Büyükçekmece Belediyesi, anlattığı fıkrada Atatürk’e ‘İ..e’ diyen eski Mimarsinan Belediye Başkanı Cuma Bozgeyik’in şirketine ihale yağdırmaya devam ediyor. Bozgeyik’in bir dönem ‘Müdür’ olarak ortaklık yaptığı Menzil Turizm bugüne kadar belediyeden 12 ihale kazandı. Firma, İmamoğlu yönetimindeki İBB’den de 2020 yılı itibariyle 39 milyonluk ihale kazanmış.

MedyaRadar, 30 yıldır belediye başkanlığı yapan, bir beş yıl daha görev almak için yoğun kulis çalışmaları yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün araç kiralama ihale belgelerine ulaştı.

Kapanan Mimarsinan Belediyesi eski başkanlarından AK Partili Cuma Bozgeyik’in ortaklarından olduğu Menzil Turizm, CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’nden 12’nci ihalesini kazandı.

DEPREM, DOĞAL AFET YOK AMA…

Büyükçekmece Belediyesi, herhangi bir doğal afetin olmadığı 5 Ocak 2024 tarihinde, deprem, sel, doğal afetlerde yapılan pazarlık usulüyle 40 günlük araç kiralama ihalesi yaptı. 21 B’ye göre yapılan ihaleye sadece Menzil Turizm davet edildi. 6 milyon 700 bin lira yaklaşık maliyetin belirlendiği ihalede 6 milyon 595 bin lira teklif veren firmayla sözleşme imzalandı. Rekabet koşulları oluşmadan yapılan ihaleyle birlikte adeta yeni yıl hediyesi verilmiş oldu.

TEK GEÇERLİ TEKLİF DE ONLARDAN…

Menzil Turizm’in tartışmalı bir ihalesi de 28 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşti. Büyükçekmece Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan araç kiralama ihalesinin yaklaşık maliyeti 27 milyon 973 bin lira olarak belirlendi. İhaleye yedi firma teklif verse de sadece Menzil Turizm’in verdiği teklif geçerli sayıldı. Büyükçekmece Belediyesi’yle Menzil Turizm arasında 26 milyon 897 bin lira üzerinden sözleşme yapıldı.

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İBB’DEN 32 MİLYONLUK İHALE

Menzil Turizm, Büyükçekmece Belediyesi’nden aldığı son ihaleden sadece bir ay sonra Ekrem İmamoğlu Yönetimindeki İBB’nin ‘2023 Yılı Gezi, Kültürel Aktivite, Cenaze Vb. Hizmetler İçin Kilometre Bazlı Ulaşım Hizmet Alımı İşi hizmet alımı’ ihalesine de teklif verdi.

Sekiz firmanın teklif verdiği ihalede dört firmanın teklifi geçerli sayıldı. Yaklaşık maliyete en yakın teklif veren Menzil Turizm’le 32 milyon 687 bin liralık sözleşme yapıldı. 13 Şubat 2020 tarihinde de 6 milyon 600 bin liralık ihale alan firma böylece İmamoğlu yönetimindeki İBB’den 39 milyon kazanmış oldu. 2013 yılı itibariyle kamudan ihale alan firmanın İBB ve Büyükçekmece Belediyesi dışında kazandığı başka bir ihale gözükmüyor.

ŞİRKETİN ESKİ ORTAĞI ATATÜRK'E HAKARET EDEN BAŞKAN!

1995 yılında kurulan Menzil Turizm, Büyükçekmece Muratçeşme adresine kayıtlı. 10 milyon 750 bin lira sermayesi olan firmanın eski ortaklarından biri de kapanan Mimarsinan Belediye Başkanı Cuma Bozgeyik.

AK Partili Bozgeyik, başkanlık yaptığı dönemde anlattığı skandal Atatürk fıkrasıyla bir anda Türkiye gündemine oturmuştu. Anlattığı fıkrada Atatürk’e ‘İ...e’ diyen Bozgeyik önce partisinden ihraç edildi arkasından da yargılandı ve 1 yıl 3 ay ay hapis cezasına çarptırıldı.