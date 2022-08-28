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Aktüel CHP’li Burdur Belediyesine “haksız fesih” soruşturması
Aktüel

CHP’li Burdur Belediyesine “haksız fesih” soruşturması

Burdur Belediyesinin ambalaj atıklarını toplayan geri dönüşüm şirketinin sözleşmesini haksız feshettiği iddialarına ilişkin soruşturma izni verildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-28 21:47:00 -
CHP’li Burdur Belediyesine "haksız fesih" soruşturması

AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, kamunun zarara uğratıldığı iddiası ile Valiliğe başvurduklarını belirterek, şunları anlattı: “3.5 milyon tazminat davası konusunda ‘CHP’li Burdur Belediye Yönetimi görevi kötüye kullanmış ve belediye zarara uğratmıştır’ dilekçesi vererek soruşturma açılmasını istemiştik. Açılan soruşturma sonucunda soruşturma izni verilmiştir. Burdur Belediyesinin zarara uğratılmaması için takipçi olacağız.” CHP’li Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de, ilgili firmanın hizmeti aksatması nedeniyle sözleşmesinin feshedildiğini iddia ederek, “2015’te yeni bir firmayla sözleşme yapıldı” dedi.

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