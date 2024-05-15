CHP’li Burcu Köksal’ın makam odasından üretilen yalanı savcı tescil etti Böcek iftirası elinde patladı

Başkanlık koltuğuna oturduğu gün iktidarı ve AK Parti teşkilatını doğrudan hedef göstererek belediye makam odasında böcek diye tabir edilen gizli kamera ve dinleme cihazları bulduğunu öne sürerek algı kampanyası başlatan CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın iddialarını araştıran Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı büyük bir iftirayı ortaya çıkardı. Başsavcılığın araştırmaları neticesinde Burcu Köksal hakkında ‘Suç Uydurma ve İftira’dan soruşturma yürütülmesine karar verildi.

HOLLYWOOD SENARYOSU GİBİ

2011 yılında inşa edilen belediye hizmet binasındaki makam odasını beğenmeyerek komple tadilata sokan ve suçunu bastırmak adına fondaş gazetecileri makamında ağırlayarak, “prizlerin altında böcek arıyor” haberleri yaptıran CHP’li Köksal’ın, Hollywood filmlerini aratmayan senaryosu şöyle gerçekleşti...

17 Nisan 2024 tarihinde ortaya atılan “Afyonkarahisar Belediyesi başkanlık makam odasında böcek ve gizli kamera bulundu” iddiası üzerine inceleme başlatıldı. Afyon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele görevlileri belediye binasına gelerek konu hakkında araştırma yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız nezaretinde Köksal’ın makam odasına giren TEM görevlileri tadilat çalışması yapılan odada böcek izine rastlamadı. Bunun üzerine açıklama yapan Başkan Yardımcısı Yıldız, haberlere konu ses kayıt cihazları ile gizli kamera materyallerinin Burcu Köksal’da olduğunu, konuyu kendisinin bizzat araştırmak istediğini söylediğini ve gizli kamera ile böceği vermediğini belirtti. Polis ekipleri b.öcek diye sökülen kameraların asansör ile koridordaki normal güvenlik kameraları olduğunu da tespit etti.

SAVCIYI GÖRDÜ ANINDA KIVIRDI

İnceleme çalışmaların ardından soruşturma başlatan Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, “4 dinleme cihazı ile 2 kamera bulundu” diyen CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanlığına bazı sorular iletti. İletilen sorulara yazılı cevap veren Burcu Köksal, incelemenin “Özel şirkete ya da belediye şirketine değil hazırda bulunan kişilerce yapıldığını, herhangi bir tutanak tutulmadığını, cihazlar görülür görülmez anında imha edilip atıldığını ve olayla ilgili kimseden şikayetçi olmadıklarını” belirtti ve “Şahsıma ve Makamımıza yönelik bir tertip olduğu da düşünülmemektedir” diyerek kıvırmaya çalıştı.



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TEM İŞİN PEŞİNİ BIRAKMADI

Olayın peşini bırakmayan Afyonkarahisar Terörle Mücadele Ekipleri, Köksal’ın makam odasında arama yapan Saltuk Savaş Dolu’nun ifadesine başvurdu. Dolu, 2 saat boyunca makam odasında çalışma yaptıklarını ve herhangi bir cihaz ya da materyal bulamadıklarını anlattı. Arama yapan bir diğer isim olan emekli asker Armağan Zeren de 2 saatlik aramada herhangi bir cihaz bulamadıklarını aktardı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, yandaş medyanın günlerce köpürttüğü “böcek” iddiasının gerçek olmadığının anlaşılması üzerine “kovuşturma yapılmasına yer olmadığına” hükmetti. Bununla yetinmeyen savcılık, deli saçması iddialarla iktidarı ve AK Parti teşkilatını doğrudan hedef gösteren Köksal hakkında “Suç Uydurma ve İftira” suçlarından soruşturma yürütülmesi için Afyonkarahisar Valiliğine onay yazısı gönderdi.

akit yine haklı çıktı

Gazetemiz akit 23 Nisan’da, “Böcek bahane tadilat şahane” başlığıyla yayınladığı haberinde, 2011 yılında inşa edilen belediye hizmet binasındaki makam odasını tadilata sokan CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın, şatafat sevdasını örtmek için böcek iddiasını ortaya attığını yazmıştı. Savcılık soruşturması; dürüst, ilkeli ve belgeli yayıncılık anlayışını şiar edinen ve CHP’lilerin aklından geçenleri çok iyi okuyan akit’in haklılığını bir defa daha tescilledi.