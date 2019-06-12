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CHP’li Bulut’tan KYK borçlarının silinmesi için kanun teklifi

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının silinmesi için kanun teklifi verdi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:41
CHP’li Bulut’tan KYK borçlarının silinmesi için kanun teklifi

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının silinmesi için kanun teklifi verdi. Bulut, “İş bulma kaygısı içerisindeki öğrenciler okullarından borç kamburu ile mezun olmakta, iş bulamayan öğrencilerin borçları faizlerle katlanarak artmaktadır” dedi.


CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının silinmesi için hazırladığı Kanun Teklifini Meclis Başkanlığına sundu. 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda borçların silinmesine yönelik geçici madde konulmasını isteyen Bulut, “Üniversitelerde her yıl 2 yıl ve 4 yıllık öğrenim gören yüz binlerce öğrenci, öğrenim hayatını devam ettirmek için Kredi Yurtlar Kurumu’nun verdiği katkı ve öğrenim kredisini almaktadır. Öğrenciler borçlarını mezuniyetten iki yıl sonra ödemeye başlaması gerekmekte, ödeyememeleri halinde aylık yüzde 1.40 oranında gecikme zammı uygulanmaktadır” diye konuştu.



4 işsizden 1’i üniversite mezunu


Resmi rakamlara göre 4 işsizden 1’inin üniversite mezunu olduğu Türkiye’de, işsiz üniversite mezununun oranının toplam işsizlere kıyaslandığında yüzde 27 olduğunu kaydeden Bulut, iş bulma kaygısı içerisindeki öğrencilerin okullarından borç kamburu ile mezun olduğunu iş bulamayan öğrencilerin borçlarının faizlerle katlanarak arttığını bildirdi. İş bulabilecek kadar şanslı olanların ise çalışma hayatına borçlu olarak başladığını kaydeden bulut, borçlarına gecikme zammı eklenen işsiz gençlerinde iş bulamama kaygısıyla gelecekten umutlarını kestiğini belirtti.



951 bin diplomalı işsiz


Eğitimli gençlerin iş bulamamış olmasının gelecek açısından vahim bir tablo olduğunu kaydeden Bulut, “Yüksek lisans veya doktora mezunu 18 bin 782 işsiz İŞKUR’a kayıtlı ve iş beklemektedir. Üniversite mezunu olan ve fiili iş arayanları sayısı TÜİK’e göre 951 bin kişidir. Bu sayı her yıl çoğalmaktadır. Üniversitelerin çoğalması ve yanlış iş gücü planlamasıyla kontenjanların kontrolsüz bir şekilde artırılması nedeniyle birçok gencimiz mezun olduktan sonra mesleğini yapamamakta, diplomalı işsizler ordusuna dahil olmakta ya da kendi branşıyla ilgisi olmayan mesleklerde asgari ücretle çalışmak zorunda kalmaktadır” dedi.



Yüz binlerce öğrenci borcunu ödeyemiyor


2017 yılından öğrenim kredisi kullanan 1 milyon 156 bin 832 öğrenciden 239 bin 97’sinin borcunu zamanında ödeyemediğini kaydeden Bulut, kanun teklifinin yasalaşması halinde mezun olduktan sonra hayata borçlu başlayan öğrencilerin yükseköğretim kredi borçları silinerek bir nebze de olsa rahatlayacağını bildirdi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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