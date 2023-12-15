CHP'li Bülent Tezcan yoğun bakıma alındı!
CHP milletvekili Bülent Tezcan Ankara Güven Hastanesi'nde Bypass ameliyatı geçirdi. Durumu iyi olan Bülent Tezcan tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tutuluyor.
Gögüs ağrıları şikayetiyle muayene olan CHP Milletvekili Bülent Tezcan için önce anjiyo denildi ardından Bypass ameliyatına karar verildi.
2 gün yoğun bakımda olacak
Ankara Güven Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçiren Tezcan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tezcan tedbir amaçlı 2 gün yoğun bakımda tutulacak.
Kaynak: Habertürk