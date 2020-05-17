  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri kıssası

Asrı Saadet'te peygamber sevgisi

Hz. Ali ile karıncanın kıssası

Kadir Gecesi tesbihleri nelerdir? Kadir Gecesi'nde çekilecek zikirler ve tesbihler hangileri?

Görüşmeler başladı! Trabzonspor'da Nazım Sangare sesleri
için kalan
Siyaset

CHP'li Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın bilgisayar hediyesi tartışmalara neden oldu

Son günlerde "halkın yanındayız" algısı oluşturmak için reklam kokan hareketlere imza atan CHP, yine tepki çeken bir PR çalışmasına kalkıştı. CHP'li Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, üniversiteye hazırlandığını söyleyen gence kendi diz üstü bilgisayarını olduğu gibi hediye etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 14:56:00 -
CHP'li Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın bilgisayar hediyesi tartışmalara neden oldu

CHP'li Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın üniversite sınavına hazırlanan bir öğrenci ile arasında geçen diyalog ve görüntü, tartışmalara neden oldu.

Üniversite sınavına hazırlanan ancak bilgisayarı olmadığı için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle internet üzerinden verilen derslerini takip edemediğini söyleyen lise öğrencisi, belediye başkanına dert yandı.

Başkan Kılıç, bilgisayarı olmadığı için derslerinde geri kaldığını söyleyen öğrenciye kendi bilgisayarını hediye etti. Başkan Kılıç'ın jesti üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen genç kız teşekkür etti, sınavlarında başarı göstereceğine dair söz verdi.

Ancak sosyal medyada yapılan yorumlarda, olayın kurgu olduğunu savunan kişi sayısı da az değil.

Birçok kullanıcı "Madem bilgisayarınızı veriyorsunuz, neden içini temizlemeyip öylece veriyorsunuz. Hiç mi özel bilginiz yok" diyerek olaya kurgu dedi.

CHP'liler, Sultanbeyli'de de şov yapmaya kalkışmış, bir aileye yardım kolisi götürmeye 8 kişi gitmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı