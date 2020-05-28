CHP’li bir küfürbaz daha!

Mustafa Durmaz İstanbul

CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri Dilan Koyurga ve CHP İzmir İl Başkanı Yardımcısı Yasin Ergül’ün ardından bir küfürbaz daha deşifre oldu.

Millete küfretti!

CHP İzmir İl Gençlik Kolları Üyesi Yağmur Ağcaoğlu’nun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a “katil” dediği, AK Parti’ye hakaretler savurduğu ortaya çıktı. “facebook.com/yagmur.topcu” uzantılı Facebook hesabı üzerinden nefret kusan Ağcaoğlu’nun, Başkan Erdoğan’ın bir videosunu paylaşarak, “Senin Allah belanı versin kansız soysuz kö...!!” dediği, bir başka paylaşımında ise “Uyan Türkiye, katil AKP” ifadelerini kullandığı belirlendi.

Katil dedi

Milletin iradesine küfür etmeyi gelenek haline getiren CHP’li Yağmur Ağcaoğlu’nun, 7 Eylül 2015’te ise “Dilinde 400 vekil. Elinde kan… Katil Tayyip” şeklinde paylaşımda bulunduğu tespit edildi. CHP’li Ağcaoğlu hakkında ‘Kamu Görevlisine Hakaret’ suçundan kamu davası açılması beklenirken, skandal paylaşımlar ile ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da harekete geçmesi isteniyor.

CHP’nin politikası

Başkan Tayyip Erdoğan’a galiz küfür ve hakaret eden CHP İzmir İl Başkanı Yardımcısı Yasin Ergül, CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, CHP’li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve CHP İzmir İl Teşkilatı üyesi Caner Gül hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştu. Avukat Mustafa Doğan İnal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a küfür etmenin CHP’nin örtülü politikası olduğunu söylemişti.