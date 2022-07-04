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Siyaset CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Siyaset

CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

CHP’li Menderes Belediyesi’nin çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde yapılan usulsüzlük sonucunda 10 milyon liralık kamu zararı oluştuğu tespit edildi. Yapılan operasyonda 26 belediye çalışanından 24'ü gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 09:59:00 -
CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

CHP'li Menderes Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgeleri ile bilirkişiler tarafından hazırlanan raporları inceledi.

Soruşturma kapsamında hazırlanan raporlarda, Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde yapılan usulsüzlükler sonucunda 10 milyon liralık kamu zararı oluştuğu tespit edildi.

Aralarında Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü ve Yazı İşleri Müdürünün de bulunduğu 26 belediye çalışanına 'İhaleye fesat karıştırma' suçunu işledikleri gerekçesiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 24'ü yakalanarak gözaltına alınırken 2 firarinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Sabah

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Yorumlar

HİZİPSAVAR

hırsızlık ırsi demek. ah birde ülkeyi ele geçirsinler siz o zaman görün. kıçınzdaki donu alacaklar haberiniz olmayacak. nerden mi biliyorum isterseniz sormayın :)

aynen böyle

google.chp yaz sadece hırsızlık yolsuzluk çalma çırpma ihaleye fesat karıştırma taciz tecavüz olarak yanıt veriyor
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