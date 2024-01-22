CHP'li belediyeye rüşvet operasyonunda 8 tutuklama: 8 milyar değerinde ölüm villaları...

Büyükçekmece Belediyesindeki imarla ilgili konularda rüşvet iddiaları üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başlatılan soruşturma kapsamında 18 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, aralarında Büyükçekmece Belediyesinde imardan sorumlu Başkan Yardımcısı N.S. ile İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç'nin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

A HABER MUHABİRİNE DARP

Belediye önünde toplanarak operasyona tepki gösteren gruptakilerden bazıları, A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Hüseyin Koçak'ı darbetmiş, gazetecilerin şikayeti üzerine gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanmıştı. Bu sırada Büyükçekmece Belediyesinden emekli olan ve protestocu grubun içinde bulunan Hasan A'nın, belediye önündeki başörtülü Nebiha Yetimoğlu'nun boğazını sıkarak kadına hakarette bulunduğu anlar, cep telefonu kamerasına yansımıştı. Yetimoğlu'nun suç duyurusunda bulunduğu şüpheli Hasan A. hakkında ise "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından işlem başlatılmıştı.

O ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.



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8 TUTUKLAMA

Savcılık işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 20 şüpheliden Başkan Yardımcısı Nuraydın SAK, İmar ve Şehircilik Müdürü Abdurrehim Çakır, Mühendisler Ömer Faruk Apaydın, Burak Aldanmaz, Alper Kaymaz, Taylan Aksu, Serkan Kayasel, Müteahhit Ali Gül olmak üzere 8 kişi tutuklanırken, 12 şüpheli ise yurtdışı yasağı ile serbest kaldı.

8 MİLYAR LİRA DEĞERİNDEKİ VİLLALAR

Konuyla ilgili olarak yapılan incelemelerde; bir inşaat firması tarafından Büyükçekmece ilçesinde Nisan 2024'te oturumun başlaması planlanan yaklaşık değeri 8 milyar lira olan toplam 140 lüks villanın inşasında temel atılmadığı, zorunlu olan fore kazıkların çakılmadığı, sismik kontrollerinin yapılmadığı, yapı denetimcilerin hiçbir kontrol yapmadan sahte rapor düzenlediği öğrenildi. Belediye görevlilerinin de yine maddi menfaat karşılığı usulsüz yapılara inşaat ruhsatı verdiği hususlarında üniversite öğretim görevlilerinden kurulu bilirkişi heyet raporu, 2 ayrı keşif raporu ve belediye ruhsatlarının sahteliğine ilişkin bilirkişi raporu temin edildiği oraya çıktı.