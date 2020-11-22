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Kültür - Sanat CHP’li belediyeye kötü haber! Uyanış Büyük Selçuklu’nun ‘Nizamülmülk’ü kazandı
Kültür - Sanat

CHP’li belediyeye kötü haber! Uyanış Büyük Selçuklu’nun ‘Nizamülmülk’ü kazandı

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Muhittin Böcek’e kötü haber geldi. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde ‘Nizamülmülk’ karakterini oynayan Mehmet Özgür, açtığı davayı kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 10:49:00 -
CHP’li belediyeye kötü haber! Uyanış Büyük Selçuklu’nun ‘Nizamülmülk’ü kazandı

Günaydın, Antalya Şehir Tiyatroları'ndaki skandalı gündeme getirmiş, mobbing uygulanan tiyatrocuların yaşadıkları büyük ses getirmişti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ekibi, kadrolu tiyatroculara eziyet edip işten çıkarmıştı.

Görevden alınan Antalya Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, yerel mahkemeye açtığı göreve iade davasını kazandı. Özgür'ün, kendisiyle birlikte işten çıkartılan arkadaşlarının geri dönmesini talep ettiği ve gerekirse bunun için maaşından feragat edeceği öğrenildi.

Mehmet Özgür, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde ‘Nizamülmülk’ karakterini oynuyor.

Kaynak: Sabah

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