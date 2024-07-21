CHP'li belediyenin ‘susuz' itfaiye skandalı!

Yangına müdahale konusunda sınıfta kalan CHP'li Çeşme belediyenin skandalına CHP'li Kilis Belediyesi de katıldı. CHP'li Kilis Belediyesi'ne bağlı itfaiye tarafından alev alev yanan TIR'a müdahale için yollanan aracın vanasından su gelmedi. Evlerin arasında yanan TIR kül oldu.

YANGINI İZLEDİLER

Kartalbey Mahallesinde, Abdullah Karabacak'a ait TIR'da bilinmeyen sebeplerden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kilis İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Ancak müdahale anında itfaiye aracında su olmadığı ortaya çıkınca, ekiplerin yangına müdahale edemedi. Yangın mahallinde bulunan çevre sakinleri, bu duruma büyük tepki göstererek, "Ne işe yararsınız burada yangın var. İtfaiye arabasında su yok" şeklinde tepki gösterdi. Çağırılan ikinci aracın da geç gelmesi üzerine TIR tamamen yandı .Sürücü Abdullah Karabacak, "Aracım hark halindeyken yanmaya başladı. İtfaiye geldikten sonra araçta su olmadığı anlaşıldı. Neden su gelmediğini sorduğumda, araçta su olmadığını söylediler. İkinci itfaiye gelene kadar araç kül oldu."

ENİŞTESİNE KOLTUK VERMİŞTİ

31 Mart seçimlerinin ardından CHP'den Kilis Belediye Başkanı seçilen Hakan Bilecen, eniştesi Atila Yıldırım'ı başkan yardımcısı olarak atamasıyla tepki çekmişti.

SKANDALI ÖRTMEYE ÇALIŞTI

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İtfaiye Müdürü Mehmet Kaş skandalın ardından, araçta su olduğunu pompanın beyninin arızalandığını iddia ederek skandalı örtmeye çalıştı.

İtfaiye ekipleri, su olmayan araçla geldikleri olay yerinde yangını izlemekle yetindi.