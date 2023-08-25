CHP'li belediyenin sır gibi sakladığı Tarkan konserinin bedeli belli oldu! 1.5 saat için toplam...

9 Eylül İzmir'in kurtuluşu sebebiyle düzenlenen Tarkan konserinde İzmir Belediyesi'nin Tarkan'a 23 milyon 540 bin TL ödediği belirlendi. Gündoğu Meydanı'ndan gerçekleşen konserde Tarkan'ın "Yolla ve "Geççek" şarkıları ile kurtuluş gününde propaganda yapmışlardı.

PROPAGANDA YAPILMIŞTI

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş gününde CHP'li İzmir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, ehri işgal edenlerin kim olduğu, işgale hangi ülkelerin destek verdiği, işgal süresince İzmir ve Batı Anadolu bölgesinde neler yaşandığına dair hiçbir bilgi paylaşımı yapılmazken, söz konusu etkinlikte Tarkan'ın "Yolla ve "Geççek" şarkıları ile kurtuluş gününde propaganda yapmışlardı.

1.5 SAAT İÇİN 3.5 MİLYON TL

1.5 saat sahnede kalan ve şarkılarını playback yapan Tarkan, canlı performans göstermemesine karşın İzmir Belediyesi'nden toplam 3.5 milyon TL para almıştı. Söz konusu konser sonrası açıklama yapan Tunç Soyer ve Tarkan'ın "Tek kuruş alınmayacağını" öne sürdümesine rağmen milyonları cebine indirmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

SIR GİBİ SAKLAMIŞLARDI

Konser bedelini açıklamak istemeyen İzmir Belediyesi, Belediyesi Tarkan’ın konseriyle ilgili ödeme bilgilerini uzun süre gizli tuttu. Temiz İzmir Derneği’nin Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na yaptığı başvuru sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tarkan’a konser bedeli olarak 3.5 milyon lira ödendiğini yazılı olarak açıklamak zorunda kalmıştı. Belediyeden yapılan açıklamada, "İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı kapsamında ‘Tarkan Konseri’ kaşe bedeli hizmet alımı” ihalesiyle Hitt Müzik firmasına KDV dahil 3 milyon 540 bin TL ödendiği belirlendi.

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