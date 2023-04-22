CHP’li belediyenin PKK’lı daire başkanı teröristlere böyle talimat vermiş!

Mersin’de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 26 Eylül’de Tece polis evine yönelik hain saldırı sonrası PKK terör örgütünün ildeki faaliyetlerine yönelik yapılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda terör örgütü işe iltisaklı olduğu tespit edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş gözaltına alındı. Gündeş emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

TERÖRİSTLERİN AİLESİNE MADDİ MANEVİ DESTEK

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren gizli tanık, Gündeş’in PKK/KCK örgüt yöneticileri ile gizli görüşmeler sağladığını, örgüt içerisinde gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarına illegal yollardan para aktardığını söyledi.

Gizli tanık, “Terör suçundan yakını cezaevinde olanlara ya da bizzat örgüte katılanların ailelerine maddi ve manevi destek veriyordu. Örgüt içerisinde faaliyet gösterilirken öldürülen örgüt mensuplarının cenazesine katılıyordu ve bizzat ilgileniyordu. Örgüt adına gençleri toplayarak illegal konuşmalar yapıyordu. Gençlerin örgütle bağlantı kurmaları noktasında akıllarını karıştırıyordu” dedi.

‘PARKE TAŞLARIYLA POLİSLERLE ÇATIŞIN’

Gizli tanık 2022FS07D8 ise “2014-2015 yıllarında Yeni Pazar Getto Sokağında YDGH içerisinde faaliyet yürüten gençlerin düzenlediği çadır eylemlerinde Bedrettin Gündeş’in gençliğin bütün ihtiyaçlarını karşılıyordu. Söz konusu eylemlerde PKK/KCK bayrakları, Abdullah Öcalan posterleri, o dönem PKK terör örgütü içerisinde kırsal alanda faaliyet yürütürken öldürülen örgüt mensuplarının fotoğrafları da eylemlerin yapıldığı yerde asılı bulunmaktaydı. Bedrettin Gündeş bu yerlere her gece gelirdi. Hendek olaylarının olduğu zamanlarda polislerle çatışma çıktığı zaman yerdeki parke taşlarının sağlam olmadığını rahatlıkla çıkartıp polislerle çatışabileceğimizi YDGH içerisinde faaliyette bulunan kişilere, bizlere söyledi. 2019 yerel seçimlerinden önce Akdeniz Belediye Başkan adayı olmak için Bedrettin Gündeş’in Avrupa üzerinden Kandil’e gidip bir miktar para aktardığını biliyorum.

Kandilde bulunan örgüt üst düzey yöneticilerinin kendi aralarında tartışıp başkan adaylığı konusunda Bedrettin Gündeş’e sonradan bilgi vereceklerini belirttiler, Gündeş’in bir dönem kayyumla birlikte çalışmış olması nedeniyle Kandildeki örgüt üst düzey yöneticileri tarafından başkan adaylığı kabul edilmedi. Bu durumu ben daha sonradan Kandile gittiğimde oradaki örgüt mensupları tarafından başkan adaylı red edilmesi sebebini bana söylediler. Bedrettin Gündeş örgüt içerisinde aktif rolü olan birisidir halen örgütle bağlantısını devam ettirmektedir. Mali açıdan halen örgüte yardım etmektedir” ifadelerini kullandı.

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TERÖRİSTLERLE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gündeş hakkına, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü içerisinde aktif olarak yer aldığı, terör örgütlerince önem atfeden günlerde, örgüt güdümünde yayın yapan yayın organlarının çağrısı üzerine gerçekleşen örgüt propagandasına dönüşen eylemlere katıldığı gerekçesiyle ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

TURUNCU KATEGORİ’DE ARANAN TERÖRİSTLE YAN YANA

İddianamede, Gündeş’in PKK/KCK Terör Örgütü Gençlik Yapılanması YDH-H/Mahalle eylem biriminde içerisinde aktif faaliyet gösteren ve kırsal alana katılım yapan şahıslarla fotoğrafları yer aldı. Gündeş’in Terörden Arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan ‘Tufan’ kod Hakan Aktaş’la fotoğrafı ortaya çıkarken, örgütün Kandil’deki kampında bulunan ve hakkında arama kararı bulunan ‘Kerem-Deniz’ kod Seyyidhan Oğuz’la fotoğrafları iddianamede kendisine yer buldu.

TERÖRİST CENAZESİNDE BOY GÖSTERDİ

Gündeş’in aynı zamanda, sivil itaatsizlik türü eylemleri gündemde tutmak amacıyla kurulan sözde Demokratik Çözüm Çadırlarını ve değer ailelerini ziyaret ederken, terörist cenazelerine katıldığı ve örgütün kırsal yapılanmasına faaliyet gösteren ile haklarında örgüt üyeliğinden işlem yapılan kişilerle fotoğraflarının olduğu tespit edildi.