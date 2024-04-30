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Gündem CHP'li belediyenin ihmali vatandaşa pahalıya patladı
Gündem

CHP'li belediyenin ihmali vatandaşa pahalıya patladı

Yeniakit Publisher
2024-04-30 03:56:00 -

31 Mart seçimlerinde CHP'ye geçen Etimesgut Beledeyesi'nin ihmaller zinciri vatandaşı mağdur etti.

Bir vatandaş Etimesgut'un Topçu Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken başına gelenlere sosyal medya hesabından şu sözlerle isyan etti:

Bugün 11:30 sularında

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Topçu mahallesinde başımıza gelen durum. Aracımızın Airbagleri patladı , karteri delindi ve tamponu parçalandı.

 

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