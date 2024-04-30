CHP'li belediyenin ihmali vatandaşa pahalıya patladı
31 Mart seçimlerinde CHP'ye geçen Etimesgut Beledeyesi'nin ihmaller zinciri vatandaşı mağdur etti.
Bir vatandaş Etimesgut'un Topçu Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken başına gelenlere sosyal medya hesabından şu sözlerle isyan etti:
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İzleyenler onun yerine utandı! CHP'li Özel Etimesgut ilçe adayı Beşikçioğlu'nu dizi karakterleriyle tanıttı
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Topçu mahallesinde başımıza gelen durum. Aracımızın Airbagleri patladı , karteri delindi ve tamponu parçalandı.