  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ben Gurion Havalimanı’nda kaos! İsrail’den kaçmak isteyen siyonistler olay çıkardı! Silahsız Filistinlilere aslan kesiliyordu: İsrailli bakan ilk füzede topuklarken görüntülendi Özgür Özel ile baş başa görüşme! CHP’nin övgüsüne mazhar olan Bülent Arınç’a ziyaret İzmir’de Maaş Skandalı! Belediyenin Levent Üzümcü’ye verdiği maaş, belediye başkanının maaşını katlıyor TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan İstiklal Marşı mesajı: İstiklâl Marşı; milletimizin yürekten gelen avazı, ortak haykırışıdır! Soykırımcıları Türkiye korkusu sardı! 'Tahran’ı bırakın, asıl tehlike Ankara!' İlahiyat öğrencisi 5816’dan 7 yılla yargılanıyor Anadolu topraklarına İstiklal Marşı imzası! Aksaraylı çiftçi öyle bir şey yaptı ki… Haçlı’dan Ekrem’e tam destek Ramazan 'dinci'leri
Gündem CHP’li Belediyenin dağıttığı kavurmadan yarış atı çipi çıktı: Atları kesip vatandaşa yedirmişler
Gündem

CHP’li Belediyenin dağıttığı kavurmadan yarış atı çipi çıktı: Atları kesip vatandaşa yedirmişler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP’li Belediyenin dağıttığı kavurmadan yarış atı çipi çıktı: Atları kesip vatandaşa yedirmişler

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait aşevinde dağıtılan daha kavurmada yarış atının çipi çıktı. Olay, bir vatandaşın tabağında yarış atlarına takılan elektronik kimlik çipini fark etmesi üzerine ortaya çıktı. Yapılan laboratuvar analizleri de kavurmanın at etinden yapıldığını doğruladı.

Mersin’in Yenişehir ilçesinde büyükşehir belediyesine ait yemek dağıtım noktasından et kavurma alan bir vatandaş, tabağında yabancı bir cisim olduğunu fark etti. Şikâyet üzerine Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü inceleme başlattı. Yapılan ilk değerlendirmelerde ürün içerisinden çıkan cismin yarış atlarına takılan elektronik kimlik çipi olduğu belirlendi.

TESTLER DE DOĞRULADI

Olayın ardından Mersin Büyükşehir Belediyesine ait aşevinde 4 Şubat 2026 tarihinde resmi denetim gerçekleştirildi. Denetim kapsamında 3 Şubat ve 4 Şubat tarihlerinde üretilen kavurmadan numuneler alınarak Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi.

Laboratuvar analizleri sonucunda her iki numunede de tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

KAVURMA İMHA EDİLDİ

Analiz sonuçlarının ardından aşevinde 4 Şubat 2026 tarihinde üretilen 213 kilogram kavurma imha edildi. Aşevine et tedarik ettiği belirtilen işletmelerden de numuneler alınarak inceleme yapıldı ancak bu numunelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

GIDA TERÖRİSTLERİ LİSTESİNDE DE YAYINLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan kontrollerin ardından söz konusu işletme “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” listesinde kamuoyuna duyuruldu.

Yetkililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesine rüşvet baskını: 21 taşınmaz, 3 araç ve 1 deniz aracına el konuldu
CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesine rüşvet baskını: 21 taşınmaz, 3 araç ve 1 deniz aracına el konuldu

Gündem

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesine rüşvet baskını: 21 taşınmaz, 3 araç ve 1 deniz aracına el konuldu

CHP'li 70 vekil Özgür'e resti çekti
CHP'li 70 vekil Özgür'e resti çekti

Gündem

CHP'li 70 vekil Özgür'e resti çekti

Yuh be! CHP'den skandal rapor! 'İran’ı dışlayalım, İsrail ile barışalım'
Yuh be! CHP'den skandal rapor! 'İran’ı dışlayalım, İsrail ile barışalım'

Siyaset

Yuh be! CHP'den skandal rapor! 'İran’ı dışlayalım, İsrail ile barışalım'

Özgür Özel ile baş başa görüşme! CHP’nin övgüsüne mazhar olan Bülent Arınç’a ziyaret
Özgür Özel ile baş başa görüşme! CHP’nin övgüsüne mazhar olan Bülent Arınç’a ziyaret

Gündem

Özgür Özel ile baş başa görüşme! CHP’nin övgüsüne mazhar olan Bülent Arınç’a ziyaret

Burger King’in yeni restoranı CHP’nin kalesi Çankaya’da açıldı! İsrail destekçisi Burger King, Ankara’da büyüyor!
Burger King’in yeni restoranı CHP’nin kalesi Çankaya’da açıldı! İsrail destekçisi Burger King, Ankara’da büyüyor!

Gündem

Burger King’in yeni restoranı CHP’nin kalesi Çankaya’da açıldı! İsrail destekçisi Burger King, Ankara’da büyüyor!

Özgür Özel eşimi arayıp… AK Parti’ye geçen başkan CHP’de yaşadıklarını anlattı
Özgür Özel eşimi arayıp… AK Parti’ye geçen başkan CHP’de yaşadıklarını anlattı

Gündem

Özgür Özel eşimi arayıp… AK Parti’ye geçen başkan CHP’de yaşadıklarını anlattı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yorum

Yürüyen Merdivenleri bozanlar ile su kuyularını taşla dolduranlar olabilir! Dikkat etmek de fayda var

Bülent y

İyi ki Jokey kartı çıkmamış şükretmek lazım
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23