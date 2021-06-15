CHP’li belediyenin cenaze nakil aracıyla uyuşturucu sevkiyatı

Adem Yılmaz İstanbul

Hizmetten çok skandallarla gündeme gelen CHP’li belediyeler, şeytana pabucunu ters giydirecek rezaletlere imza atmaya devam ediyor. Daha önce eski Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hayri Şengül’ün terör örgütüne yardım etmek suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı CHP’li Maltepe Belediyesi’nde şimdi de cenaze aracıyla uyuşturucu kuryeliği yapıldığı iddia edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu nedeniyle yakalanan bir şahsın ifadesi doğrultusunda Maltepe Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nde görevli personelin emniyet mensuplarınca sorgulandığı ortaya çıktı.

‘TEYZEM ÖLDÜ’ bahanesi

Tanık ifadelerinden yansıyanlara göre, Maltepe Belediyesi’nde görevli şoför Levent Z., 20 Ocak 2021’de öz teyzesinin vefat ettiği iddiasında bulunarak cenazenin Bağcılar’dan Kartal ilçesine nakli için Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nden araç talebinde bulundu. Ölüm belgesi de dâhil hiçbir yazılı belgeye istenmeden belediye Sevk ve İdare Şefi’nin sözlü talimatıyla Levent Z.’ye 34 BD 4769 plakalı resmi cenaze nakil aracını teslim edildi. Bu süreçte uyuşturucu ile yakalanarak tutuklanan bir şahıs ifadesinde, “Maltepe Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla beni İstanbul çıkışına kadar bıraktılar” demesi üzerine harekete geçen polis cenaze aracını kullanan belediye personelini soruşturunca skandal patlak verdi. Rezaletin ortaya çıkmasının ardından Maltepe Belediyesi, olaya karıştığı iddia edilen şoförün iş akdine sessiz sedasız son verirken, şoförün 22 madde kapsamında işten atılması soru işaretlerini kuvvetlendirdi.

Resmi plakayla götürmüş

CHP’li Maltepe Belediyesi’nde yaşanan rezalet akıllara CHP’li belediyelerde yaşanan benzer uyuşturucu rezaletlerini akıllara getirdi. Daha önce de Mansur Yavaş’ın işe aldığı Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait BELKO şirketinin şefi Recep Koyuncu, belediye aracıyla eroin ticareti yaparken enselenmişti. CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi personeli Halil Yıldırım da belediyeye ait resmi araçta uyuşturucuyla yakalanmıştı.