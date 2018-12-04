CHP'li belediyelerle ilgili gerçekleri yazan gazeteciye hain saldırı

Tekirdağ'da Bölge Gazetesi sahibi Osman Güneykaya kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayarak kafasından aldığı darbeler sonucu yaralandı.

Tekirdağ'da bir otoparkta kendisine saldıran kişilerce darp edilen Güneykaya, hastanede kafasına dikiş atılarak yapılan tedavi sürecinden sonra ifadesi için emniyete götürüldü.

Osman Güneykaya, yaptığı haberlerde bölgedeki belediyelerle ilgili gerçekleri ortaya çıkartıyordu. Yaptığı haberlerden dolayı sürekli tehdide maruz kalan Güneykaya'nın iş arkadaşları saldırıyı anlattı.

"Tehdit ediliyorduk"

Bölge Gazetesi çalışanlarından alınan bilgiye göre, "Gazetemizde yazıp resmî sitesimizde paylaştığımız bir haberin kaldırılması için bir süredir tehdit ediliyorduk. Saldırıyı kimlerin yaptığını bilmiyoruz ancak kimin yaptırdığını tahmin ediyoruz" dediler.