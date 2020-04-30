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Gündem

CHP’li belediyelerin şovlarını görmezden gelen Fatih Portakal felaket tellallığına başladı! 'Gelecek günler daha zor geçecek'

Koronavirüs mücadelesinde İBB başta olmak üzere valiliklerle koordinasyon içinde çalışmayan bazı CHP’li belediyelerin şovlarını görmezden gelen FOX TV’nin algı uzmanı Fatih Portakal, merkezi yönetim ile belediyeler arasında gerekli koordinasyonun kurulamadığını söyledi. Portakal, ‘Gelecek günler daha zor geçecek’ ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 12:22:00 -
CHP’li belediyelerin şovlarını görmezden gelen Fatih Portakal felaket tellallığına başladı! 'Gelecek günler daha zor geçecek'

Türkiye’de koronavirüs ile mücadelede önlemleri aksatmayan ve vatandaşlara yardım etmeye devam eden belediyeler, valilik ile koordinasyon halinde süreci yönetmeye devam ediyor.

FOX TV’nin algı uzmanı sunucusu Fatih Portakal ise, koronavirüs önlemleri kapsamında asıl görevini bir kenara bırakan ve valiliklerle koordinasyon içinde olmadan başına buyruk hareket eden başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere çeşitli CHP’li belediyeleri aklama peşinde koşmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerdeki yayınlarının birinden İBB’den ‘yerel hükümet’ diye söz eden Portakal, son olarak merkezi yönetim ile belediyeler arasında gerekli koordinasyonun kurulamadığını iddia etti.

Portakal sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 20 günde 650 bin kişinin yardım için belediyeye başvurduğunu, 230 bin kişiye yardım edildiğini söylediğini belirten Portakal, "Merkezle belediyeler arasında iletişim korona günlerinde kurulamadı. Gelecek günler belli daha zorlu geçecek. Umarım ‘sen ben’ yaşanmaz" ifadelerini kullandı.

Şimdi de felaket tellallığı peşinde

Portakal, bir yandan, valiliklerle koordineli çalışmayan belediyeleri aklama derdine düşerken, “Gelecek günler daha zor geçecek” ifadelerini kullanarak panik havası estirme peşinde koştu. Elinde hiçbir belge ve bilgi olmadan, gelecek karamsar etiketi yapıştıran Portakal’ın bu sözleri, ‘Felaket tellallığı’ şeklinde yorumlandı.

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