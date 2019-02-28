CHP'li belediyelerin skandalları bitmiyor! Milyonlarca lira çöpe gitti

İstanbul Kartal'da 21 kişiye mezar olan binayı günler sonra ziyaret eden ve rahat tavırlarıyla da mahalle halkının tepkisini toplayan CHP'li Belediye Başkanı Altınok Öz'ün milletin parasını nasıl çöpe attığı belgelendi.

Milletin sermayesi ayaklar altında

460 milyon liralık borcuyla gündeme gelen belediye, kendi reklamını yapmak için binlerce kitap, faaliyet raporu vb. şeyler hazırlattı. Ancak belediye basılı malzemeleri, ambalajından bile çıkarmadan çöpe attı. Skandalı Kartal halkı ortaya çıkardı. Hurdacıdaki kitapları görüntüleyen bir vatandaş, "Basılan kitaplar o kadar fazla ki milletin sermayesi ayaklar altına alınmış vaziyette. Kitaplardan binlerce adet basılmış ancak yerlerine ulaştırılmamış. Milletin paralarıyla yapılan hizmetler çöplere atılmış durumda" dedi.

Skandalları bitmiyor

CHP’li Öz, daha önce de pek çok skandalla gündeme geldi. Öz, vatandaşın parasıyla aldığı arama kurtarma amaçlı tekneyi eşinin özel hizmetine tahsis etmişti. Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen "Dünya Engelliler Günü Şenliği'ne katılan Öz, katılımcılara hitap eden görme engelli bir vatandaşın kafasına vurmuş, tepkiler üzerine de şaka yaptığını iddia etmişti. Öz, geçtiğimiz haftalarda Kartal’da yıkılan ve 21 kişiye mezar olan binanın enkazını da günler sonra ziyaret etmiş rahat tavırlarıyla tepki toplamıştı. (Yeni Şafak)