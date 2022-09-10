CHP’li belediyeleri ‘İYİ’ yemişler!

Yerel seçimler öncesi iktidara yönelik attıkları ‘bankamatik memur’ iftirası ve ‘yolsuzluk’ algısı ile göstermelik bir başarı elde eden ve buradan aldıkları gazla iktidar hayali kuran zillet ittifakı tel tel dökülüyor. HDP ile sözde milliyetçi İP’in desteğiyle kazanılan CHP’li belediyelerdeki partizan kadrolaşmayı, ihale yolsuzluklarını ve talan düzenini deşifre eden CHP’li Barış Yarkadaş, başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere çok sayıda büyükşehir belediyesinin, İP’li ortakları tarafından yağmalandığını ifşa etti.

Zilletin yolsuzluk lağımı patladı

“Hangi birini sayayım? Kardeşi vekil, ağabeyi daire başkanı, kendisi daire başkanı, kızı şube müdürü, kendisi daire başkanı olup eşi belediyeye mal satanı mı anlatayım, hangi birini anlatayım?” diyen CHP’li Yarkadaş’ın ifşaatları, zillettin belediyelerdeki soygun düzenini bütün çıplaklığıyla gözler önüne serdi. İşte Yarkadaş’ın gündeme bomba gibi düşen itiraf niteliğindeki skandal açıklamaları:

Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu’na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, 2021 yılında sahibi olduğu Oğuz Ata Mimarlık Mühendislik firması aracılığıyla Ankara Belediyesi’nden 107 milyon liralık ihale alıyor.

Çankaya Beytepe’deki imar düzenlemesinde İP Milletvekili Bedri Yaşar’ın eski ortağının adı var. Bir başka milletvekilinin danışmanının da işe alımlarda çok aktif olduğu belirtildi.

İnkar etmiyorlar

İBB Ağaç A.Ş.’nin başına getirilen Ali Sukas’ın eşi Berna Sukas İYİ Parti’de Genel Başkan Yardımcısı.

İYİ Parti Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Emir İşmen, İBB’de Beltur A.Ş’nin Genel Müdür yardımcısı yapıldı.

İP İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, 2021 yılında 3 yeğenini, Balçova ilçe başkanı ve Bornova ilçe başkanı çocuklarını, Aliağa ilçe başkanı yeğenini İzmir Büyükşehir Belediye’sine yerleştirdi. Akşener de, “Belediye bizim önerdiğimiz 60 kişiyi işe aldı. Bunların 12’si parti yöneticilerinin yakınları inkar etmiyoruz” dedi.

Fazıl Köremezli. 2019 seçimlerinde Kahramankazan belediye başkan adayı. ASKİ Yönetim Kurulu Üyesi yapılıyor.

Kerim Yılmaz. İYİ Parti Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, emekli hâkim ama ABB İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı.

ABB Portaş Genel Müdürü, İYİ Parti eski İl Başkanı Mesut Özarslan.

Milyonlar havada uçuşuyor

Daha önce gündeme gelen İP’e yapılan peşkeşlerden bazıları ise şunlar:

İYİ Parti’nin 80 milyon liralık medya tanıtım giderlerini İBB’ye fatura edildiği basına yansıdı.

Hamidiye Su A.Ş.’nin Anadolu Yakası Ana Depo Sorumluluğu’nun üstlenen İP Çekmeköy İlçe Başkanı Dilaver Koç, tek olarak girdiği Kartal Belediyesi 2021 yılı içme suyu ihalesini 220 bin 587 TL’ye aldı.

İP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ersagun Yücel, İzmir’deki İZBELCOM A.Ş.’ye Genel Müdür olarak atandı.

ABB’ye bağlı 16 şirketin 40 yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliklerini CHP ve İP arasında pay eden Yavaş, iki partinin referansıyla gelen 11 bin kişiyi işe aldı.

İP Ankara Yönetim Kurulu Üyesi Akın Hondoroğlu, Koray Aydın’ın referansıyla Ego Spor Kulübü’ne başkan oldu.

Yavaş, İYİ Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Salih Uslucan’ın kardeşi Nevzat Uslucan’ı belediyenin en önemli iştiraklerinden biri olan ANFA A.Ş’nin başına genel müdür olarak getirdi.

2019’daki yerel seçimlerde İP Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı olan Coşkun Ünal, ANFA Güvenlik Kurullar Başkanlığı görevine getirildi. İP’li Ünal’ın eşi Nilüfer Ünal’ın ortağı olduğu ‘Kızılcahamam Yabanovası Tarımsal Kalkınma Kooperati ise ABB’ye 276 çeşit gıda maddesini yüksek fiyattan sattı. Kızı Elif de, belediye iştiraki Altınpark İşletmeleri şirketine Peyzaj ve Fuar Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Yarkadaş malumu ilan etti

Yarkadaş’ın açıklamalarından sonra İçişleri Bakanlığı müfettişleri ile savcıların harekete geçmesi beklenirken, konuyla ilgili Akit’e konuşan Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak, şunları dile getirdi: “İyi Parti yaklaşık yüzde 10 oy aldı. Buna rağmen bir vilayet başkanlığı dahi kazanmadı. Bu parti neyin karşılığında millet ittifakına girdi. Bunu Allah rızası için mi yaptı? Hepimiz biliyoruz ki belediyelerden kadro aldı, ihaleleri kaptı. Zillet ittifakına ait belediyelerde lağımın patladığı malumdu. CHP ve ittifak ortakları arasındaki bu soygun düzenini en iyi bilen gazeteciler arasında yer alan CHP’li Barış Yarkadaş malumu ilan etmiş oldu. İttifak bu açıklamadan sonra bırakın dağılmayı resmen tuz buz oldu bu sayede.”