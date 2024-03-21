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Gündem CHP’li belediyelere temiz eller operasyonu şart
Gündem

CHP’li belediyelere temiz eller operasyonu şart

Yeniakit Publisher
2024-03-21 12:14:00 -
CHP’li belediyelere temiz eller operasyonu şart

Komisyoncuların cirit attığı CHP’nin elinde bulunan belediyelerde rüşvet ve kara para rezaleti gündemi sarsarken, iddialarla ilgili temizler eller operasyonu yapılmasının kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

Buğra Kardan  İstanbul

Vizyon ve icraat yoksunu CHP’li belediyelerde yolsuzluk, hırsızlık, arsızlık dorukta. Yağma ve talanın bol olduğu bu belediyelerde usulsüzlüklerin biri bitmeden diğeri başlıyor. CHP’nin idare ettiği Adana ve Büyükçekmece’de rüşvet skandalları tartışılırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başında bulunduğu kayıt dışı para trafiğinin ifşa olması şaşkınlıkla karşılandı.

Operasyon kaçınılmaz

İmamoğlu’nun arkadaşının ve müdürünün para sayma görüntüleriyle ortaya çıkan trafik “Bu kadar da olmaz” dedirtti. İmamoğlu’nu sıkıntıya sokan kara para skandalının akabinde İBB dahil CHP’nin elinde bulunan tüm belediyelerde temiz eller operasyonu yapılması kaçınılmaz oldu. Kamuoyundan denetim ve müdahale çağrısı geldi. Gazeteciler tarafından CHP’li belediyelerde rüşvetçilerin, komisyoncuların kol gezdikleri vurgulandı. Şaibeli ihale, rüşvet ve kirli para iddialarıyla yâd edilen belediyeleri yakından izlemek gerektiğinin altı çizildi. “Dulun, yetimin hakkı yamyamlara yedirilmemeli” ifadesi kullanıldı.

Gerekli her adım atılsın

akit’e konuşan yazar Mustafa Albayrak da şunları dile getirdi:

“Durum çok vahim. CHP’nin elinde olan Adana ve Büyükçekmece’de vuku bulan rüşvet olaylarını tartışırken bavul bavul paralar ortaya dökülüyor. İmamoğlu’na yakın birileri para kuleleri yaparken görüntülere takılıyor. Böyle bir şey olur mu? Balya balya paralar nereden geliyor, nereye gidiyor? Bu 1993’te karşı karşıya kalınan İSKİ skandalını hatıra getiriyor. O skandal da yankı uyandırdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gelinen aşamada CHP’nin yönettiği İBB denetlenmeli, diğer belediyeler de kontrolden geçirilmeli. Temiz eller operasyonuna gerek olduğu muhakkak. Komisyoncular, orada burada dolaşıyor. Milyarlarca liranın kimin olduğu, kim adına belirlenmeli. Yani CHP’nin kongresinde her şey görüldü, duyuldu. Delegelere rüşvet dağıtıldığı müşahede edildi. Umarım bu konuda tahkikat devam eder, toplumun merakı giderilir. Şu anda kara para trafiğini ifşa etmek önemli. Seçimleri takiben de temiz eller operasyonuna girişmek önemli olacak. Yeni dönemde belediyeler, şeffaf şekilde yönetilmeli. Halkın parasının pulunun hizmet için değil de rant devşirmek için kullanılmasının önleme adına gerekli her adım atılmalı. 31 Mart’ın akabinde kapsamlı operasyon yürütülmeli. Yamyamlara alan bırakılmamalı.”

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Yorumlar

Dua edinde seçimi iktidar kaybetmesin!

İktidarın kaybedeceği belediyelerde muhalefet temiz eller operasyonu yapmak için el oğuşturuyor.

Albatros

Türkiye Cumhuriyeti devletinin tüm devlet kurumların hepsinde, başta Meclisteki milletvekillerinden başlayarak, tüm belediyelerde( belediyelerin tüm birimlerinde), tapu dairelerinde, gümrüklerde, DSİ'de, TMO'da kısacası devlet kurumunun olduğu her yerde ve bu kurumların her bölümlerinde temiz değil tertemiz eller operasyonun yapılması çok ama çok acil gereklidir. Bu operasyonu da yabancılara yaptirmamiz gereklidir. Çünkü bizim ülkede bu tür işleri yapacak olanları satın almak çok kolay. Saygılarımla....
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