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Gündem CHP'li belediyelerden ağaç katliamı! İstanbul'dan sonra şimdi de orası
Gündem

CHP'li belediyelerden ağaç katliamı! İstanbul'dan sonra şimdi de orası

Lafta "çevreci" geçinen CHP'li belediyeler ağaç katliamına tam gaz devam ediyor. Son olarak CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürpark’ta 15 palmiye ağacını kesti. Kesime gerekçe olarak ise "kırmızı palmiye böceği" gösterildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 10:05:00 -
CHP'li belediyelerden ağaç katliamı! İstanbul'dan sonra şimdi de orası

İstanbul Beşiktaş'taki Çırağan Caddesi üzerindeki koruma kapsamında bulunan 112 çınar ağacının CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kesilmesi ve Tekirdağ'daki ağaç katliamının yankıları sürerken bir katliam haberi de İzmir'den geldi.

Gerekçe böcek

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin akciğeri olarak kabul edilen Kültürpark'ta 15 palmiye ağacını kesti. Büyükşehir Belediyesi kesime gerekçe olarak da kırmızı palmiye böceğini gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin palmiye ağaçlarını çürüten kırmızı palmiye böceği ile mücadele etmek yerine asırlık ağaçları bir bir kesmesi skandal olarak nitelendirildi.

Son 3 yıl içinde İzmir genelinde 1900, Kültürpark'ta ise 100'ün üzerinde tescilli palmiye ağacının aynı gerekçe ile kesilmiş olması kentin simgesi haline gelen Palmiye ağaçlarını yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bıraktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bir süredir kentteki palmiye ağaçlarına dadanan ve çürümesine neden olan kırmızı palmiye böceği ile mücadele etmek yerine işin kolayına kaçıp çareyi hastalıklı ağaçları kesmekte buldu. Son olarak kentin akciğeri olarak kabul edilen Kültürpark'ta 15 adet asırlık palmiye ağacı hastalık gerekçesi ile kesildi.

Palmiye böceği ile mücadele etmek yerine ağaçların kesilmesi tepkileri de beraberinde getirdi. Büyükşehir'in rehabilitasyon yerine ağaçların ölümünü beklediği ileri sürüldü.

Tepkiler geldi

AK Parti İzmir Büyükşehir Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, İzmir'de Tunç Soyer'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde kentin çeşitli noktalarında 1900 dolayında palmiye ağacının kesildiğini söyledi. Fikret Mısırlı ağaçların kurtarılmasıyla ilgili hiçbir zirai mücadele yapılmadığını, ağaçlar için ayrılan ödeneğin başka alanlarda kullanıldığını savundu.

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Yorumlar

Farabi

He he akit he yaw he he. Biraz daha zorla belki bu uzayan Mart soğuğun sebebi de CHP dir.

ELAZİZLİ

Bunların derdi ağaç değil.TÜRKİYE yabancılarla savaş çıksa onlar yabancıları tutarlar.Onun için MÜSLÜMANLAR uyanık olun gevşeklerin.patates,soğan,yağa geleceğinizi satmayın.
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