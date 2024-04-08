CHP’li belediyelerde Kandil kıyımı

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Terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı DEM Parti’nin açık desteğiyle 31 Mart seçimlerinden galibiyetle çıkan CHP’li belediye başkanları yandaşlarına ve ortaklarına alan açmak için işçi kıyımına başladı. Mazbatayı alır almaz CHP’nin elinde olan belediyelerden bile işçi çıkarılması, akıllara “CHP’li başkanlar Kandil’in militanlarına diyet ödemek için kadro mu açıyor” sorusunu getirdi.

Koltuk geldi kıyım başladı

‘Kent uzlaşısı” adı altında terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı DEM Parti ile iş tutan CHP’li başkanlar koltuğa oturur oturmaz Kandil’e diyet ödemek için harekete geçti. Seçim öncesi ‘kimsenin ekmeğiyle oynamayacaklarının’ sözünü veren CHP’li başkanlar mazbatayı alır almaz göbekten bağlı oldukları PKK’nın militanlarına ve yandaşlarına alan açmak için Esenyurt’tan Seyhan’a, Ataşehir’den Toroslar’a kadar birçok belediyede işçi kıyımına başladı. DEM Parti’nin işaretiyle Esenyurt Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Özer iftar vakti tek SMS ile 550 işçiyi kapı dışarı ederken, CHP’nin kalesi konumundaki Ataşehir’de de benzer süreç yaşandı. eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıya bilinen Battal İlgezi yerine Ataşehir Belediye Başkanı seçilen CHP’li Onursal Adıgüzel, ilk iş olarak belediye bünyesinde çalışan 100’e yakın işçiyi işten çıkardı.

Kendi aldı kendi çıkardı

CHP’den Ceyhan Belediye Başkanı seçilen Kadir Aydar’ın da kendi aldığı işçileri işten attığı öne sürüldü. Yeniden başkan seçilen CHP’li Kadir Aydar’ın, mazbatayı aldıktan 2 gün sonra belediye iştiraki Personel A.Ş.’de çalışan ve 5 ay önce kadro alan 26 işçiden 22’sinin bayram öncesi çıkışını verdiği belirtildi. Geçmiş yıllarda Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak Dalaman ilçesinde ilaçlama işçisi olarak çalışan Sezer Durmuş’un da başkan olur olmaz ilk icraat olarak Dalaman Belediyesi’nin güvenlik personelinde kıyıma gittiği, ayrıca kurumda çalışan bazı isimleri istifaya zorlamak için mobbing uyguladığı kaydedildi.

DEM’de kıyım hazırlığı

Öte yandan, “Bebek Katili” Abdullah Öcalan’ın akrabası olduğu öne sürülen ve ‘Bana af edersin Türk diyen bile oldu’ sözleriyle gündem olan CHP’li Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ile DEM Parti’ye geçen Akdeniz Belediyesi’nde de kıyım iddiaları ayyuka çıktı. CHP’li Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ile Akdeniz Belediyesi’nin DEM Partili Eşbaşkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan’ın, Kandil’in militanlarını işe almak için eşgüdüm halinde işçi çıkarmaya başlayacağı ifade edildi. Göreve gelir gelmez, AK Partili çalışanları sosyal medya üzerindeki paylaşımları üzerinden fişlediği ve işten atmak için bahane aradığı ifade edildi. Seçimin üzerinden henüz bir hafta bile geçmeden yaşanan kıyımlar CHP’nin gerçek yüzünü gözler önüne sererken, çıkarılan işçilerin yerine ‘Kandil’in militanları mı alınacak?’ sorusunu beraberinde getirdi.

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