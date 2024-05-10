CHP’li belediyelerde büyük rezalet! Başkan, bir de utanmadan bunu dedi

Melih Aşık, CHP’li belediye başkanlarının eş-dost kayırmacılığını köşesine taşıdı. Yeğenini belediye şirketinde yönetim kurulu başkanı yapan CHP’li Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e tepki gösteren Aşık, CHP’ye SHP’nin sonuyla karşılaşabileceği uyarısında bulundu. Aşık, Milliyet gazetesindeki köşesinde özetle şunları kaydetti:

“CHP Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu başkan yardımcıları olarak kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman’ı atamış…

CHP’li Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de yeğenini belediye şirketinde yönetim kurulu başkanı yapmış.

Mustafa Bozbey eleştirilere sitem ederken komik bir cevap vermiş:

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“Bu gençler hiç mi çalışmayacak?” demiş…

(…) Dönelim biraz geriye… 1989 yılında SHP yerel seçimde belediye başkanlıklarını silip süpürmüş, bugünküne benzer başarılı sonuçlar almıştı.

Ne var ki, İstanbul’da kimi ilçe belediye başkanları çok beklemeden kuşkulu ihalelere imza atmaya başladılar. Haklarında yolsuzluk söylentileri yayıldı. O kadar ki SHP çok geçmeden onları partiden ihraç etmeye mecbur kaldı. Ancak ihraç edilmeleri de SHP’yi eleştiri odağı olmaktan kurtaramadı… SHP bir sonraki seçimde çöktü.

Son söz: CHP Genel Merkezi belediye başkanlarının kural dışı karar ve eylemlerine ‘anında’ müdahale etmezse hem CHP hem ülke kaybeder.”