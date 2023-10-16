CHP’li belediyelerde akraba saltanatı! Babam sağolsun

Her fırsatta “liyakat” vurgusu yapan ve “mülakatlar” üzerinden AK Parti’ye saldıran CHP’lilerin, eş dost ve akrabaları ile ittifak ortaklarının çocuklarını sınavsız sorgusuz işe alarak kamuya ait belediyeleri akraba çiftliğine çevirdiği ortaya çıktı.

Babaları sağ olsun

Akit, konu liyakatten açıldığında mangalda kül bırakmayan ve “Babamın oğlu olsa işe almayın” diyerek şov yapan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP’li belediyelerde dönen yandaş kadrolaşma rezaletlerini belgelemeye devam ediyor. PKK’nın siyasi uzantısı HDP ve sözde milliyetçi İP’in desteğiyle ele geçirdikleri belediyelere eş-dost ve akrabalarını dolduran CHP’li Başkanların, çok sayıda ballı koltuğu kendi yakınlarına ve ittifak ortaklarının çocuklarına dağıttı ortaya çıktı. Belediyeleri adeta nepotizm bataklığına saplayan CHP’li Başkanların bununla yetinmeyerek İyi Partili ve HDP’li yöneticilerin çocuklarını işe alarak önemli görevlere getirdiği öğrenildi. “Liyakat” söylemi üzerinden AK Parti’ye saldıran CHP ve avanelerinin “babam sağ olsun” dedirten akraba saltanatı örneklerinden bazıları şöyle:

CHP İYİ Parti'ye çalışıyor

İYİ Parti’nin desteğiyle belediye başkanlığı koltuğuna oturan ve pasladığı adrese teslim ihalelerle İP’e diyet ödeyen CHP’li Mansur Yavaş, belediyedeki ballı koltuklara da Akşener’e yakın isimlerin çocuklarını oturtmuş.

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural’ın oğlu Oğuz Vural, CHP’li Mansur Yavaş Başkanlığındaki Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Anket A.Ş.’de çalışıyor. Yerel seçimlerin ardından Haziran 2019’da ABB’ye kapağı atan Oğuz Vural, Mayıs 2022’den beri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürü koltuğunda oturuyor.

2019’daki yerel seçimlerde İyi Parti Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı olan ve seçimi kaybeden Coşkun Ünal’ın kızı Elif Beyza Ünal da seçimlerin ardından Yavaş’a bağlı belediye iştiraki Altınpark İşletmeleri şirketine Peyzaj ve Fuar Müdür Yardımcısı olarak atandı.

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CHP’nin şanslı kızları

CHP’li Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu’nun kız kardeşi Pınar Kesimoğlu, Babaeski Belediyesinde “İmar ve Şehircilik Müdürü” koltuğunda oturuyor.

Babaeski Belediyesinin CHP’li Başkanı Abdullah Hacı’nın kızı Bahar Hacı ise Ekrem İmamoğlu’na bağlı İBB iştiraki İSKİ’de avukat olarak istihdam ediliyor.

300’den fazla yönetici yakınının işe alındığı Yenimahalle Belediyesinde ise CHP’li Başkan Fethi Yaşar’ın ablasının kızı Füsun Yorulmaz, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü görevini yürütüyor.

Babası firarda kızı imarda

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde iki dönem belediye başkanlığı yapan ve PKK ile iltisakından dolayı Avrupa’ya kaçan HDP’li Abdullah Demirbaş’ın kızı da CHP’li belediyelerde çalışıyor. Hakkındaki davalar nedeniyle 300 yıla yakın hapis cezası istemiyle yargılanan Demirbaş’ın kızı Berfin Ezgi Demirbaş, Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kadrosunda yer alıyor.

CHP nepotizm bataklığı gibi

Öte yandan, daha önce de adeta nepotizm bataklığına saplanan CHP’li belediyelerde çok sayıda hısım ve akrabanın işe alındığı belgelenmişti.

Antalya’da CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, öz yeğeni Cemil Böcek’i daire başkanı yapmıştı.

İzmir’de CHP’li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ise eşi Deniz Arda’yı “Onursal Koordinatör” ilan etmişti.

Adana’da CHP’li Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da damadı Erdal Şenyurt’u özel kalem müdürü koltuğuna oturtmuştu.

İzmir’de CHP’li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, yengesi Nuriye Kayalar’ı özel kalem müdürü olarak atamıştı.

Adana’da CHP’li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kayınbiraderi Tolga Solmaz’ı Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürü olarak görevlendirmişti.